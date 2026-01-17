『愛の不時着』夫婦の現実的すぎる日常に周りが失望!?授賞式で夫婦W受賞も「とてもがっかり」 | RBB TODAY

韓国の有名プロデューサーが、“トップスター夫婦”の俳優ヒョンビンと女優ソン・イェジンの現実的な日常を知り、幻想が壊れた。

最近公開されたYouTubeチャンネル「channel fullmoon」には、Disney+オリジナルドラマ『メイド・イン・コリア』の主人公、ヒョンビン、俳優ウ・ドファン、女優ソ・ウンス、俳優パク・ヨンウなどが出演した。

【写真】ソン・イェジン、夫ヒョンビンとの息子を初公開

今回の動画には、ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻が先日開催された「第46回青龍（チョンニョン）映画賞」で、主演男優・女優賞を同時に受賞した話が出た。

ナ・ヨンソクPD（プロデューサー）は、「同時に受賞する喜ばしい出来事があった。そういうのかっこいい。一緒に準備していくのか」と尋ねた。

これに対し、横で聞いていたソ・ウンスは「美容院が違う」と指摘し、爆笑を誘った。

これに加えて、ナPDは「その日の夜、終わって1杯飲んだのか」と聞くと、ヒョンビンは「あの日の夜もお互いそれぞれの（出演作の）チームに行った」と答えた。

（写真＝SNS）左からヒョンビン、ソン・イェジン

すると、ナPDは「めっちゃイマイチだ。とてもがっかりした」として、「すごくロマンチックなことを考えていたのに」とかなり失望した様子を見せ、再び笑いを誘った。

これに対して、ヒョンビンは「自分も想像はした。ただ、現実は異なり、（授賞式が）終わってから、作品のために苦労した人々がお祝いをしてくれる場があるので、それぞれそのような時間があった」と答えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「channel fullmoon」）

1枚目左奥：ヒョンビン、2枚目左：ナ・ヨンソク

続けて、「そして家に帰って、寝て起きてそれぞれ仕事に行かなければならない。現実にまた戻るのだ」と現実的な答えを出した。

そうかと思えば、ナPDは「妻と同じ作品に出演したことがあるでしょう。また共演するとしたら？」という質問をすると、ヒョンビンは「今は実際に夫婦であることを視聴者が知っているところから始まるので、そのようなことの延長線上にある内容であれば、もっと現実的ではないかと思う」と余地を残しておいた。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

■【写真】ヒョンビン♡ソン・イェジン、お忍び日本デート

■【写真】ヒョンビン＆ソン・イェジン夫婦が「大谷翔平、生観戦」

■【写真】ソン・イェジン、可愛すぎる3歳息子の声初公開