SHIHO、夫の秋山成勲に結婚記念日のブランド物のプレゼント選ぶも…「おれはいらん」 | RBB TODAY

モデルSHIHOが、格闘家で夫の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）のために結婚記念日のプレゼントを準備した。

去る1月16日、SHIHOのYouTubeチャンネルには、「おじさんの結婚記念プレゼント大作戦（ft.エルメス、クロムハーツ）」というタイトルの動画が公開された。

【写真】SHIHO、「彼氏が必要」と衝撃発言

SHIHOは、結婚記念日である1月9日について、「秋山成勲に出会った日から2年が過ぎた後に結婚した」と明らかにした。制作スタッフは、「とても意味のある日だ」と感嘆したが、SHIHOは「意味のある日なのに、忘れてしまった」と吐露した。

彼女は、「数年間は、秋山が花をプレゼントとして送ってくれた。でも、誰が送ったのかわからなかった。後で結婚記念日だと知った。結婚とはそういうものだ」として、「数年が過ぎた後は、結婚記念日が過ぎて3日後に秋山が『重要なことを忘れた』と話した。実は3日前が結婚記念日だった」と話し、夫婦の現実的な一面を見せた。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）SHIHO

制作スタッフは、「今回の結婚記念日も特別にSHIHOさんがプレゼントを準備するのはどうか」と提案すると、SHIHOは「良いね。財布のように使う長いポーチがあるが、小さくてカジュアルなポーチだった」と伝え、高級ブランド「エルメス」の革ポーチに言及した。

「エルメス」の店舗に立ち寄った彼女は、「とても気に入ったものを見つけた。秋山さんが必要ないと言ったら、私が使っても良いと思う」と幸せそうだった。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）

SHIHOは夫にポーチの写真を見せながら、「何が好き？私はブラウン」とメッセージを送ったが、秋山は「おれはいらん」と答え、衝撃を受けた。

結局、彼女は夫と一緒に着るお揃いのパジャマを購入した。秋山は「ちゃんと受け取った。生地も良い。サイズは少し小さいけど、楽に着られそう。ありがとう」と感謝するメッセージ動画を送った。

■【写真】SHIHO、結婚生活の危機を吐露「夫と距離を置くように」

■【写真】SHIHOの美しすぎるアンダーウェア姿

■【写真】秋山成勲、5億円豪邸を"間借り"？SHIHO「私に家賃を…」