MISAMO、USJでスペシャルイベント開催決定！「ユニ春」で新曲『Confetti』世界初披露へ | RBB TODAY

TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニットMISAMOが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルイベント「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」として、2月6日（金）に同パークでトークショー＆ミニライブを行うことが決定した。

「ユニ春」はUSJが贈る春の学生応援キャンペーンで、今回のイベントはその一環として開催される。

欧米の卒業シーズンに行われるダンスパーティ“プロムナード”をテーマに、学生に「一生忘れられない」春の思い出を届けるスペシャルイベントだ。

ミニライブでは、MISAMOの新作アルバム『PLAY』から本日配信がスタートし、Music Videoも公開された新曲『Confetti』を世界初披露する予定となっている。

「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」ビジュアル

イベント自体は観覧無料だが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「1デイ・スタジオ・パス」に本イベントの入場券が付いたチケットを購入する必要がある。

概要は以下の通り。

【開催日】2026年2月6日（金）

【開催場所】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場

【開催時間】開場17:00／開演18:00

【チケット内容】 1デイ・スタジオ・パス（入場日：2026年2月6日）＋「ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト」入場券

※本イベントは観覧無料だが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの1デイ・スタジオ・パスに入場券が付いた本チケットの購入が必要。

MISAMO コメント

MISAMOとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでパフォーマンスが披露できることを、とても楽しみにしています。また、「ユニ春」でのスペシャルコラボイベントとしてご一緒できることを、大変光栄に思います。

学生の皆さまにとっては、春は色々な節目となる大切な季節。そんな大事な瞬間を少しでも私たちのパフォーマンスで彩ることができたら、こんなに嬉しいことはありません。

当日は私たちの新『Confetti』も初披露させていただく予定ですので、ぜひお楽しみにしてください。“一生忘れられない”春の思い出を私たちMISAMOと一緒に作りましょう。

MISAMO

