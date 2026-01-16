IVE・レイ、グラマラス体型あらわに…タイトドレスで見せた“曲線美”に視線集中「息できない」【PHOTO】 | RBB TODAY

IVEのレイが、圧巻の美貌を披露した。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

【写真】「伝説だ」レイ、意外な“ボリューム感”

投稿された写真には、白のワンショルダードレスをまとったレイの姿が収められている。身体のラインに沿ったタイトなシルエットが際立ち、しなやかで美しい曲線美があらわになっており、思わず視線を奪われる。また、どこか幻想的な雰囲気を漂わせる表情と佇まいが、見る者を魅了している。

この投稿を見たファンからは、「もう芸術作品」「美しい」「すべてが完璧」「息できない」といった称賛の声が相次いだ。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、4月18日・19日に京セラドーム大阪で、ワールドアリーナツアー日本公演「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催する予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

