「やばくない？」“びしょ濡れフェスの女神”クォン・ウンビ、ボリューム感際立つ艶ビジュアルで魅了【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手のクォン・ウンビが、艶やかな魅力でファンを虜にした。

クォン・ウンビは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を公開した。

【画像】こぼれ落ちそう…クォン・ウンビの“びしょ濡れ”ステージ

公開された写真でクォン・ウンビは、赤のチェック柄ホルターネックトップスにミニスカートを合わせた衣装を着用。胸元が大胆に開いたトップスからは、ボリューム感が際立ち、抜群のビジュアルで視線を集めている。

この投稿を見たファンからは、「新年も輝いている」「やばくない？なんでこんなに綺麗なの」「ビジュアル最高」「美しい」といった称賛のコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、クォン・ウンビは2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。IZ*ONE解散後はソロ歌手として活動し、“びしょ濡れフェス”こと「WATERBOMB」での大胆な衣装とパフォーマンスで話題を集めてきた。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

