ALPHA DRIVE ONE、デビュー後初のファッション誌カバー　“超大型新人グループ”としての存在感【PHOTO】 | RBB TODAY

期待の大型新人ボーイズグループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、デビュー後初となるマガジンカバーを飾った。

ALPHA DRIVE ONEは、ファッション・カルチャーマガジン『DAZED KOREA』2026年2月号のカバーに登場し、注目の新人グループとしての存在感を示した。

表紙を飾ったALPHA DRIVE ONEは、デビュー後初のカバーとは思えないほど多彩な魅力を放ち、視線を引きつけた。少年らしさを感じさせるビジュアルと、各メンバーの個性が際立つスタイリングが調和し、グループの魅力を一層引き立てている。

さらに、ナチュラルなヘアスタイルと落ち着いたカラーのシャツを組み合わせたスタイリングにより、リラックスした余裕のある雰囲気を演出した。過度な演出を抑えながらも、新人らしからぬ落ち着きとチームワークが感じられ、誌面全体に自然な空気感を与えている。

ALPHA DRIVE ONEは、1月12日に1stミニアルバム『EUPHORIA』で公式デビューを果たした。デビューアルバムのタイトル曲『FREAK ALARM』は、国内外のチャートで1位を席巻し、“超大型新人”としての存在感を鮮明に示した。

オーディション番組を通じて、デビュー前から熱い反響を集めてきた彼らが本格的な活動に突入し、グローバルK-POPファンの熱気はさらに高まっている。

なお、ALPHA DRIVE ONEは1月15日放送の音楽番組『M COUNTDOWN』を皮切りに、さまざまな活動を通じてグローバルK-POPファンとの積極的な交流を続けていく予定だ。

◇ALPHA DRIVE ONE プロフィール

2025年7月に放送開始したオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した多国籍ボーイズグループ。最終順位順にイ・サンウォン、ジョウアンシン、ホー・シンロン、キム・ゴヌ、ジャンジアハオ、イ・リオ、チョン・サンヒョン、キム・ジュンソの8人で構成された。グループ名は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で「K-POPカタルシスを届ける」という強い思いが込められている。略して「ALD1」とも。2026年1月12日、1stミニアルバム『EUPHORIA』で正式デビューした。

