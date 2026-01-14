 大河出演で注目の玉田志織、未公開衣装カット含めたデジタル写真集！ | RBB TODAY
大河出演で注目の玉田志織、未公開衣装カット含めたデジタル写真集！

玉田志織 デジタル写真集『Into The Light~Another Edition~』撮影:丸谷嘉長（C）ワニブックス
　14日、女優の玉田志織のデジタル限定写真集『Into The Light～Another Edition～』（ワニブックス）の配信が開始された。

　玉田は宮城県出身の23歳。2017年に「第15回全日本国民的美少女コンテスト」審査員特別賞を受賞した。昨年放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演するなど、俳優として活躍している。また2025年10月に3冊目の写真集『Into The Light』を発売し、今回リリースされたデジタル限定版には、未公開の衣装も収録されている。

　デジタル版写真集はAmazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できる。


