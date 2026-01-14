TXT・ボムギュ、日本の名曲『I Love You』カバー映像を公開！柔らかな美声でファンを魅了 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のボムギュが、世界中のMOA（ファンダム名）に向けた特別なカバー曲を公開した。

1月13日午後6時、TOMORROW X TOGETHERの公式YouTubeチャンネルおよびSoundCloudを通じて、ボムギュが歌唱した『I Love You』のカバー映像と音源が公開された。

同曲は、尾崎豊が1983年にリリースした楽曲で、愛の前で感じる寂しさや不安を描いた名曲として知られている。

ボムギュは、原曲が持つ切なさに自身ならではの温かな音色を重ね、楽曲を新たな解釈で表現した。繊細な感情表現と安定感のある歌声が調和し、より柔らかく温かな雰囲気を完成させた。

ボムギュは昨年10月に日本の音楽番組で同曲を披露し、大きな話題を呼んだ。さらに、4度目のワールドツアー「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」の日本公演でもソロステージとして披露され、日本のファンから熱い反響を得た。そうした声に後押しされ、正式に映像・音源として制作・公開されることとなった。

映像の中でボムギュは、雪が降り積もる駅で一人列車を待ち、雪の舞う街を歩く一方、家の中で静かに時を過ごし、どこか切ない雰囲気を醸し出している。誰かを想う気持ちが徐々に高まっていくなか、最後は公衆電話をかけるシーンで締めくくられ、深い余韻を残す構成となっている。

ボムギュは所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、「日本ツアーで『I Love You』を披露した際、現地の反応がとても良くてありがたかった。その感謝の気持ちを伝えたくて、一生懸命準備したカバー曲を公開することになった。原曲は切なく悲しい感情が込められた楽曲だが、僕の声を通してファンの皆さんに温かい愛のメッセージとして届いてほしい。多くの愛をお願いする」とコメントした。

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、2月27日から3月1日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEでスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON」を開催する。デビュー7周年を迎える節目に、ファンとより近い距離で交流する場として企画されており、バンドライブによる完成度の高いステージが予告されている。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。

