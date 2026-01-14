TWICE・ジヒョ、“スケスケ大胆ドレス”で視線集中！米授賞式「ゴールデングローブ賞」に出席 | RBB TODAY

TWICEのジヒョが、アメリカの権威ある授賞式「ゴールデングローブ賞」に出席した。

ジヒョは1月11日（現地時間）、フランスのシャンパンブランド「Moët & Chandon（モエ・エ・シャンドン）」の招待を受け、アメリカ・ロサンゼルスのビバリーヒルズで開催された「第83回ゴールデングローブ賞」に登場し、会場に華を添えた。

「ゴールデングローブ賞」は1944年から続くハリウッドを代表する授賞式の一つで、映画部門とテレビ部門に分けて表彰が行われている。公式シャンパンブランドを務める「Moët & Chandon」は、主催者とのパートナーシップの一環としてジヒョを今回の式典に招待した。

ジヒョはこの日、シースルーが印象的な優雅かつ妖艶なドレス姿で登場し、自信に満ちた佇まいで注目を集めた。授賞式では、楽曲『TAKEDOWN（JEONGYEON、JIHYO、CHAEYOUNG）』と、TWICEの14thミニアルバム収録曲『Strategy』がオリジナル・サウンドトラックに収録されたNetflixアニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が、主題歌賞とアニメーション賞の2冠に輝き、ジヒョも祝福の気持ちを伝えた。

（写真提供＝German Larkin for Moët & Chandon）ジヒョ

（写真提供＝Moët & Chandon）ジヒョ

また、同作を手がけたマギー・カン監督や、劇中のガールズグループ「ハントリックス（HUNTR/X）」でジョイ役の歌唱を担当したレイ・アミと対面し、喜びを分かち合う場面も見られた。

なお、TWICEは現在、全開催地で客席を360度開放する大規模演出が話題の6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」パート2を展開中だ。1月9日と10日に行われたバンクーバー公演では、臨場感あふれるパフォーマンスで現地ファンを魅了した。

今後も北米、ヨーロッパ、台北など各地でツアーを続ける予定で、世界の舞台で存在感を放つTWICEの活躍に、さらなる期待が寄せられている。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

