思わず見惚れる美スタイル…ミス・コリア出身ゴルファーのバレエ姿に反響「あなたの魅力の果てはどこ？」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファー、キム・ソルビの近況投稿が話題だ。

キム・ソルビは最近、自身のインスタグラムを更新。バレエシューズやうさぎの絵文字をキャプションに綴り、美スタイル際立つプライベート写真を数枚投稿した。

公開された写真には、とあるバレエスタジオで鏡越しに自撮りをするキム・ソルビが写っている。黒のキャミソールの上から同色のアウターを羽織り、ワインレッドのラップスカートに白いタイツ、バレエシューズという装いで、しなやかなポーズを披露する様子が印象的だ。

ゴルファーながらもモデル顔負けのプロポーションで、投稿を目にした人々を釘付けにさせたキム・ソルビ。彼女の投稿には「ビューティフル！」「洗練された美貌だ」「あなたの魅力の果てはどこに…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ソルビInstagram）

キム・ソルビは1995年4月7日生まれの30歳。2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）に入会し、ジャンプツアー（3部）やドリームツアー（2部）など下部ツアーで主に活動を続けたゴルファーだ。2020年にはプロゴルファーとしては異例ながら「ミス・コリア」ソウル本選に出場し、「スポテイナー賞」を受賞するなど、モデルさながらの美貌で人気を博している。

2024年にはSBS Golfのレッスン番組『シーっ！秘密だよ2』（原題）に出演するなど、ゴルフの技術やノウハウを視聴者に伝授する活動を続けている。

