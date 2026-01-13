ATEEZ、2月6日にカムバック決定！『GOLDEN HOUR』シリーズの最新作に期待高まる | RBB TODAY

ボーイズグループATEEZが、本格的なカムバックの幕を開けた。

1月13日、所属事務所KQエンターテインメントは、公式SNSを通じてATEEZの13thミニアルバム『GOLDEN HOUR：Part.4』のプロモーションマップを公開した。

【写真】ソンファ、プールで輝く"彫刻腹筋"

プロモーションマップによると、ATEEZは来る2月6日の新しいアルバムのリリースに先立ち、コンセプトフォト、トラックリストポスター、プレビュー、キャラクターポスター、ミュージックビデオポスター、ミュージックビデオティザーと、さまざまなティージングコンテンツを順次公開し、カムバックへの期待を高める予定だ。

（写真＝KQエンターテインメント）

特に、1月19日と30日には「？」と表記されたコンテンツが含まれており、ベールに包まれた新しいプロモーションに対する世界中のファンの関心が集まっている。

先立って、次元の間隙が際立つカムバックスポイラー動画を公開し、話題になったATEEZは、今回の『GOLDEN HOUR』シリーズの新作を通じて、グループならではの叙事をさらに拡張する計画だ。アルバムごとに自然と繋がる叙事を展開してきただけに、『GOLDEN HOUR：Part.4』でどのような物語を披露するか、注目が集まっている。

なお、ATEEZの13thミニアルバム『GOLDEN HOUR：Part.4』は、2月6日にリリース予定だ。

■【写真】「ワンちゃんの反乱」ヨサンの“最強”ビジュアル

■【写真】サン、恋人感満載の来日オフSHOT

■【写真】ミンギ、眼鏡×タイトシャツで見せた色気