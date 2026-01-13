きゅるりんってしてみて、念願の初フォトブックが発売決定！5周年パーティー風の集合ショット公開 | RBB TODAY

アイドルグループ・きゅるりんってしてみての初フォトブック『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』（KADOKAWA）が、5月8日に発売される。発売決定に伴い、13日よりネットストアおよび各書店で予約受付がスタートした。

©KADOKAWA／写真：藤城貴則

きゅるりんってしてみては2021年に結成。島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむの4名からなる。楽曲がTikTokで話題を集め、代表曲はYouTubeで500万回以上の再生を記録。女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求するコンセプトで、同性ファンを中心に支持を広げている。

同作には、5周年パーティーをイメージしたキュートな集合カットのほか、メンバーそれぞれの「なりたい姿」を実現した変身ソロカットなど、多数の撮り下ろしを収録。さらに、5年間の歩みを振り返るロングインタビューや、メンバーのライフスタイルがのぞける「きゅるちゃんのカワイイ・レシピ」などの内容も収録される。

また、発売記念イベントの開催も決定。発売翌日の5月9日にはHMV&BOOKS SHIBUYAで、2ショットチェキ会（1部）とお渡し会（2・3部）を実施。翌週の5月16日には、リミスタにてオンラインサイン会が行われる。

通常版はA4正寸・128ページで、定価は3,850円。加えて、KADOKAWA公式オンラインストア「カドスト」限定の「推しメン版」（全4種／定価6,050円）も販売される。推しメン版には、ソロアザーカバー、オールアザーソロミニフォトブック、ソロアクリルスタンドといった限定特典が付属。さらに、予約者の中から抽選で各10名にオフショットチェキが当たるキャンペーンも実施される。

リーダーの環やねは、「この度、KADOKAWAさんからフォトブックを発売させていただくことになりました！ 念願のフォトブック……！ 感無量です！ きゅるりんってしてみては2026年1月に5周年を迎えました。ここまで歩んでくることができたのは、皆様のおかげです。このフォトブックには、そんなきゅるしての5年間の歩みが詰まっていると思います。ソロカットでは、メンバーそれぞれの思う可愛さや理想が表現されていて、とても面白いカットになっています！ みんなバラバラですが、そんなところがきゅるしてらしいなと、愛しささえ覚えます。グループのコンセプトでもある『カワイイ・リアリズム』追求の大いなる一歩でもあるかなと思います！（笑） 様々な想いが詰まった大切なフォトブック、たくさんの方に見ていただけるとうれしいです！」とコメントしている。