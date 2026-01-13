秋山成勲、初対面の年上ベテラン女優を“攻撃”？「理解できない」と大胆な発言に周囲騒然 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）がよく食べて力をよく使う魅力で、予測不能な笑いを届ける。

本日（1月13日）、韓国で放送されるJTBC『当日配送 我が家』（原題）には、3番目の“浪漫代理人”として登場した女優チャン・ヨンランが、メンバーのための特別な昼食を準備する。

【画像】秋山成勲、東京の5億円超え自宅公開

事前打ち合わせで「母の味がわかる食事を作ってあげたい」という抱負を明かした彼女の言葉通り、気持ちのこもった料理にメンバーたちは感嘆した。

和やかな雰囲気も束の間、食卓の前で意外な“哲学論争”が繰り広げられる。秋山が、「1日3食はマーケティングだ。動物なら、お腹が空いたときに食べる」と大胆な発言をしたのだ。

（写真＝JTBC）1枚目：秋山成勲、2枚目：キム・ソンリョン

さらに、“食いしん坊”女優キム・ソンリョンに向かって「3食全部食べるのは、理解できない」という“攻撃”までして、周りを騒然とさせた。

だが、言ったこととは異なり、チャン・ヨンランのプルコギを麺のように食べて、伝説に残るような食いっぷりを見せ、メンバーたちを爆笑させる。

なお、秋山成勲がゲスト出演したJTBC『当日配送 我が家』は、本日20時50分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

