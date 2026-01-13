LE SSERAFIM、「ゴールデンディスクアワード」で本賞受賞！ステージ終了後の“謎めいた演出”も話題に | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、2026年初の授賞式で本賞に輝いた。

1月10日、台湾・台北ドームで開催されたK-POP授賞式「第40回ゴールデンディスクアワード」で、LE SSERAFIMの5thミニアルバム『HOT』の同名タイトル曲が「デジタル音源部門」の本賞に輝いた。

LE SSERAFIMは、「ゴールデンディスクアワード40周年を共に迎えることができるだけでも光栄なことなのですが、このように意味深い賞までいただき、感謝しています。私たちの音楽に込められた努力や真心を感じ取ってくださり、応援してくださることが大きな力になります」と感謝の想いを伝えた。

また、「特に、FEARNOT（ファンダム名）の皆さんに本当に感謝しています。ファンの皆さんのおかげで、わたしたちに良いことがたくさん起きています。2025年は本当にたくさんの愛をいただきました。2026年にも、皆さんに楽しんでいただけるような多彩な姿をたくさんお見せするので期待していてください」と2026年の活動への期待を高めた。

LE SSERAFIMは赤を基調とした衣装をまとい、昨年リリースした『HOT』と1stシングル『SPAGHETTI』のタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のステージを披露。ランウェイを歩くような力強い足取りで登場し、冒頭から大きなインパクトを与えた。

昨年10月にリリースしてから依然として熱い人気を集めている『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のイントロが流れると、会場からは爆発的な歓声が沸き起こった。レーザー照明で強烈な演出を加え、圧巻のダンスブレイクで観客を虜にした。LE SSERAFIMは、スパゲッティの麺を彷彿とさせる黄色のヘアスタイルをした大人数のダンサーたちと息を合わせ、フェスティバルのような雰囲気で会場を一気に盛り上げた。

メンバーは、自転車に乗ってステージを駆け巡りながら『HOT』で熱いパフォーマンスを披露。ステージ上での堂々とした姿やハウスダンスステップを活用した振り付けなど、多彩な演出で観客を楽しませた。ステージ終了後には、LEDスクリーンに謎の言葉と“POWERFUL” という単語が映し出され、世界中のファンの好奇心を刺激した。

また、ユンジンはスペシャルステージで『Like rain like music（原曲：キム・ヒョンシク）』を歌唱した。ユンジンの魅力的な歌声とギター演奏が調和し、原曲に新たな感性と彩りを添えた。

なお、LE SSERAFIMは、1月31日・2月1日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米など全19都市・29公演を行った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』の集大成を飾る。アンコール公演のチケットは、両日とも全席完売を記録。追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで完売するなど、大きな人気を集めている。

世界中で注目を集めるLE SSERAFIMの今後の活動に期待が寄せられている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

