こんなに見せて大丈夫？ 危うく開いた大胆衣装のジミン、豊かなボリューム感「どタイプすぎる」【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループAOA出身のジミンが、大胆な衣装で注目を集めている。

ジミンは1月9日、自身のインスタグラムに長文と写真を投稿した。

【写真】ジミン、意外な“垂涎スタイル”

前日の誕生日に新曲『0180』を発表した彼女は「曲、聴いてくださっていますか？思っていた以上に多くの方が応援してくださっていて、感謝の気持ちでいっぱい」と綴った。

続けて「この曲は、亡くなった愛を思い出す気持ちから始まった。愛する人を失ったときの喪失感、そして去ってからこそ、より鮮明に感じられた大切さを、正直に込めたいと思った」と述べ、「みなさんは今、どんな愛をしていますか？」と呼びかけた。

公開された写真も目を奪った。

ジミンはサテン調のピンクのインナーを身につけ、ニットカーディガンを羽織っている。ヘアスタイルはコンパクトなショートボブで、儚げな衣装とは対照的に、芯の強さや意志のある表情を際立たせた。

何よりも、少し危うく開いたピンクインナーで女性らしいシルエットが強く印象づけられている。

（写真＝ジミンInstagram）

写真を見たファンは「待っていた写真だ」「今回のスタイリングどタイプすぎる」「ゴージャス」「誕生日おめでとう！」といった反応を寄せた。

なお、2012年7月にAOAのメンバーとしてデビューしたジミンは、2020年7月に元メンバーのクォン・ミナから「10年にわたっていじめを受けた」と告発され非難が集中。最終的にグループを脱退した。

それから約2年の空白期間を経て、2023年2月に初のミニアルバム『BOXES』をリリース。ソロアーティストとして再スタートを切っている。

◇ジミン プロフィール

1991年1月8日生まれ。本名シン・ジミン。2009年にFNCエンターテインメントの練習生となり、2012年にガールズグループAOAのメンバーとしてデビュー。グループのリーダーを務めたが、2020年に元メンバーの“いじめ告発”によって物議をかもし、脱退および芸能界引退を余儀なくされた。2022年7月に新しい事務所と契約して芸能界に復帰。2023年2月には初のミニアルバム『BOXES』を発表した。

■【写真】体のタトゥーも堂々と…ジミン、開放的なスイムウェア姿

■【写真】AOA出身のジミン、意外な“垂涎スタイル”で話題

■【写真】“いじめ暴露”の元AOAメンバー、タトゥー全開の“美背中”