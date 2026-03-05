aespa・ジゼル、“カバン全開”ファッションの先駆者に!?フランス出国時の粋な演出が話題 | RBB TODAY

ガールズグループaespaのメンバー、ジゼルが仁川（インチョン）国際空港に登場した。

3月5日、ジゼルは、海外でのスケジュールのため、仁川国際空港を通じてフランス・パリに向かった。彼女は「2026年秋冬パリ・ファッションウィーク」のファッションショーに出席する。

写真のなかのジゼルは、毛が立ったテクスチャーが特徴的なベージュのジャケットにジーンズを合わせている。

なかでも目を引くのは、黒色のカバンである。ジゼルはカバンが開いたまま、ポーズを取っているが、なかに施されている「LOEWE（ロエベ）」のロゴが見えるように粋な演出をしたようである。彼女は同ブランドのアンバサダーを務めている。

なお、ジゼルが4月11～12日に京セラドーム大阪、25～26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN［SPECIAL EDITION DOME TOUR］」を開催する予定だ。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトリリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

