ティファニー結婚で再注目の少女時代　ユリが約6年ぶり舞台復帰へ…「稽古写真」を公開 | RBB TODAY

ティファニーの結婚でも注目を集める少女時代が、今度は“舞台”で話題になりそうだ。

メンバーのユリが、演劇『THE WASP』での復帰を予告し、没入感あふれる稽古写真が公開された。

【写真】少女時代・ユリ、稽古写真を公開

3月5日、所属事務所SMエンターテインメントが公開したビハインド写真でユリは、稽古場にもかかわらず、役柄に深く没入した姿を見せている。

レザージャケット姿の彼女は、相手を射抜くような鋭い視線と苦悩に満ちた表情で、「カーラ」という人物が抱える複雑な内面を余すところなくにじませている。

今回の舞台『THE WASP（スズメバチ）』は、20年ぶりに再会した高校時代の同級生ヘザーとカーラの物語を描く二人芝居だ。イギリス初演当時も緻密な物語と心理的緊張感で高い評価を受けたという。

韓国初演の主演に抜擢されたユリは、貧困の枷の中で荒々しく生き延びてきたカーラ役を務め、女優としてさらなる飛躍を狙う。

2020年の『アンリおじいさんと私』以来の舞台復帰作となるだけに、観客と近い距離で呼吸を交わしながら見せる繊細な心理描写に注目が集まっている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ユリ

あわせて公開された写真では、ユリが台本を手に明るい笑顔を見せており、稽古中の張り詰めた空気と舞台へのときめきが同時に伝わってくる。

なお、舞台『THE WASP』は、3月8日から4月26日までセジョンSシアターで上演される予定だ。

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年にSMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。

