東京ドームで“WBC”始球式を務めるジャニー、パリで魅せた多彩な表情にファン悶絶「本当にステキ…」 | RBB TODAY

NCTのジャニーがパリで魅せた多彩な姿に、世界中のファンの視線が釘付けになった。

ジャニーは最近、自身のインスタグラムを更新し「avocado toast」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】ジャニー、パリで見せた多彩な表情「本当にステキ…」

公開された写真には、フランス・パリのヴェルサイユ宮殿を満喫する彼の姿が収められている。チェックのシャツにジャケットを合わせたシックな装いがモデル顔負けのスタイルを引き立て、大人の余裕を感じさせる佇まいは見る者を圧倒する。

金色の門の前で大きくジャンプするカットでは、持ち前の高身長と驚異的な脚の長さが際立っている。豪華なロケーションでも全力で楽しむ姿に、彼らしいお茶目な魅力が垣間見えた。

投稿を見たファンからは「パリが似合う男」「本当にステキ…」「芸術的なスタイル…」「何頭身？」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ジャニーInstagram）

なお、ジャニーは、3月8日に東京ドームで開催される2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表戦（対台湾）で始球式を務める予定だ。

