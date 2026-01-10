Stray Kids、2025年年間アルバム王者に！4thフルAL『KARMA』が韓国年間チャートで1位を記録 | RBB TODAY

Stray Kidsが、その勢いを改めて証明した。

2025年の韓国・年間アルバムチャートで1位を獲得したうえ、グローバル音楽授賞式へのノミネートも果たし、圧倒的な存在感を示している。

【写真】ヒョンジン、バキバキな背中公開「大声出た」

音盤集計サイトのCircle Chartが1月9日に公式サイトを通じて発表したところによると、Stray Kidsは2025年8月にリリースした4thフルアルバム『KARMA』で、2025年の年間アルバムチャート1位に輝いた。

「ミュージック・リーグ・チャンピオン」の帰還を告げる同作は、韓国内外のファンから継続的な支持を受け、累計339万7810枚を売り上げ、年間ランキングの頂点に立った。

さらに、2025年11月に発売された『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』も3位にランクインし、年間アルバムチャート上位に再びStray Kidsの名を刻んだ。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

これに先立ち、『KARMA』と『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は、オフラインアルバム小売店の販売数を基に集計される「2025年年間リテールアルバムチャート」でも、それぞれ1位と2位を獲得。圧倒的なアルバムパワーを証明している。

そんなStray Kidsは、現地時間3月26日にロサンゼルスのドルビー・シアターで開催される『2026 iHeartRadio Music Awards』の「K-pop Group of the Year」部門にもノミネートされた。

同授賞式は、アメリカ最大のオンラインラジオ局iHeartRadioが主催し、1年間で同局およびアプリで最も多く再生されたアーティストや楽曲を表彰するもの。Stray Kidsは2024年、2025年と2年連続で同部門を受賞しており、今回で3年連続ノミネートとなった。

（画像＝iHeartRadio）

さらに、1月22日にはフランスの慈善イベント『Le Gala des Pièces jaunes』に出演し、ステージを披露する予定だ。加えて、6月6日と9月11日には、アメリカの大型音楽フェス『The Governors Ball Music Festival』、ブラジルの世界的フェス『Rock in Rio』にヘッドライナーとして登場する。

世界規模での活躍を続けるStray Kidsから、今後も目が離せない。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ハン、キンプリ・髙橋海人との“意外な交友関係”

■【写真】スンミン、岡田将生との"激アツ"2SHOT

■【写真】「本物の王子様…」フィリックス、“純白スーツ”姿