ILLIT、日本オリジナル曲『Sunday Morning』MVティザー公開！レトロでキュートな魅力に注目 | RBB TODAY

ILLIT（アイリット）が、『Sunday Morning』のMVティザーを公開し、新たな日本オリジナル曲への期待を高めた。

1月13日にデジタル配信リリースされるILLITのJapan 2nd Digital Single『Sunday Morning』のMVティザーが、本日（9日）公開された。

【写真】ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

映像では、レトロなレストランを舞台にしたILLITが、先にコンセプトフォトで披露された白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服ルックを着こなし、接客をしたり、踊ったり、料理を作ったりと、さまざまなシーンでファンを魅了している。

シロップたっぷりのパンケーキや舞い上がるシャボン玉など、ILLITらしいポップで幻想的なディテールにも注目だ。一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディと、メンバーの弾けるような笑顔が印象的で、MV本編への期待も高まっている。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

『Sunday Morning』は、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POP ROCKスタイルの楽曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなる“誰か”への想いを軸に、胸がときめくような輝きと、締め付けられるような切なさが交錯する“恋の朝”を歌い上げている。

TikTokで数々のバイラルヒットを生み出してきた、2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが制作に参加。音源の一部を聴くだけでも心をつかまれる仕上がりとなっている。

さらに本楽曲は、2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマに起用された。本PVで先行公開された音源の一部も、各種SNSで順次解禁されており、“ショートフォーム強者”ILLITの再来として、すでに話題を集めている。

ILLITの新たな日本オリジナル曲が、再びロングヒットを記録することにも期待が高まる。昨年2月にリリースされた初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』は、デビュー曲『Magnetic』に続くヒットを記録し、「第67回 日本レコード大賞」では海外アーティストで唯一「優秀作品賞」を受賞した。

さらに年末には、フジテレビ系『2025 FNS歌謡祭 第2夜』（12月10日）、TBS系『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』（15日）、日本テレビ系『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2025～』（29日）、TBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』（30日）、『第76回NHK紅白歌合戦』（31日）と、5つの主要音楽特番に出演した。

こうした年末の日本での活動を追い風に、『Almond Chocolate』はApple Music週間ソング・ランキング（2025年12月29日～2026年1月4日付）で58位に再浮上するなど、継続的なロングヒットを記録している。

2026年のILLITにとって最初のリリースとなるJapan 2nd Digital Single『Sunday Morning』にも、ますます注目が集まりそうだ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】「えぐかわ」ILLIT・イロハ、超至近距離SHOT

■【写真】ILLIT・モカ、金髪ギャル化？別人級ビジュアル

■【写真】ILLIT・ウォンヒ、制服風ワンピで“初恋”ビジュ