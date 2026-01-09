強盗犯を撃退したら逆に訴えられたナナ、警察の事情聴取を終える「すべての法的措置を検討」 | RBB TODAY

女優のナナが警察の事情聴取を終えた。

強盗犯が被害者を訴えるという前代未聞の事態に、多くの人が注目している。

1月9日、所属事務所SUBLIMEによると、ナナは前日に被告訴人の立場で京畿・九里警察署に出頭し、誠実に取り調べを受けたという。ただし、「本件はナナ本人および家族に深刻な精神的苦痛を与えた反人倫的行為に関する事件で、現在捜査が進行中のため、具体的な内容についてはお答えできない」と慎重な姿勢を示した。

そのうえで、「当社は所属アーティストの権益保護を最優先としており、本件に関連する加害行為については、民事・刑事のあらゆる法的措置を検討している。今後もアーティストがこれ以上の被害を受けないよう、責任ある対応を続け、捜査機関の調査にも積極的に協力する」と説明した。

事件は2025年11月15日午前6時ごろ、京畿道九里市にあるナナの自宅で発生した。犯人のA氏ははしごを使ってベランダから侵入し、凶器でナナの母親を脅して金品を要求した疑いが持たれている。

当時、悲鳴を聞いて目を覚ましたナナは、母親とともにA氏ともみ合いになったが、A氏を制圧して警察に通報。この過程でナナと母親は負傷し、病院で治療を受けたほか、A氏も顎に裂傷を負った。

事件を調査した警察は、ナナ母娘の行為は侵入者を制圧するための正当防衛に該当すると判断し、立件しなかった。

しかし、最近になって拘束中の被疑者が捜査過程でナナを相手取った告訴状を提出し、制圧時の行為が殺人未遂に当たると主張していることが伝えられた。

これを受け、ナナ側は「加害者は反省の姿勢を一切見せないまま、被害者であるナナを相手に別件の告訴を行い、著名人である点を悪用して二次被害を生じさせている。当社はアーティストの権益保護を最優先とし、本件に関して加害者に対する民事・刑事上のすべての法的措置を講じる方針だ」と強調した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

