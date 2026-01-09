第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaバン・ジミン、日本の人気ファッションブランド「FRAY I.D」新モデルに！ | RBB TODAY

K-POP第5世代の“ビジュアルクイーン”候補と話題を集めるiznaのバン・ジミンが、グローバルファッションアイコンとして存在感を高めている。

バン・ジミンは最近、日本のレディースファッションブランド「FRAY I.D」の新モデルに起用された。

【写真】バン・ジミン、透明感あふれる美貌披露

ブランドが掲げるモダンで洗練された世界観やトレンド感と高い親和性を持つイメージが評価されたバン・ジミンは、今後ブランドのアイデンティティをさらに強化する存在として期待を集めている。

（写真＝FRAY I.D）バン・ジミン

バン・ジミンが所属するiznaは、音楽活動にとどまらず、ファッションやビューティー分野でも活躍の幅を広げている。各国のラグジュアリーブランドからのラブコールが相次ぐなか、日本人メンバーのココはコスメブランド「colorgram（カラーグラム）」のミューズに抜擢された。また、マイとココは日本を代表する大規模ファッションフェスティバルで、デビュー後初となるランウェイ出演を控えており、それぞれの個性と洗練されたスタイルを披露する予定だ。

iznaは、昨年11月に開催された『2025 MAMA AWARDS』で「FAVORITE RISING ARTIST」を受賞。また、世界最大級の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyで累計再生回数1億回を突破するなど、飛躍的な成長を続けてきた。イタリアの週刊誌「PANORAMA」のインタビューでは「K-POPが待ち望んでいた発見」と高く評価され、グローバルな影響力を証明した。

また、イギリスの音楽誌「NME」が選ぶ「THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2025」に、2ndミニアルバム『Not Just Pretty』の収録曲『Racecar』が選出され、音楽的完成度にも注目が集まっている。

なお、iznaは1月28日・29日に東京・立川ステージガーデンで、ファンコンサート「2025 izna 1st FAN-CON in Japan」を開催予定。2026年も多彩で精力的な活動を通じて、世界中のファンとの交流を深めていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。

■【写真】iznaの爽やか空港ファッション

■【写真】iznaメンバー、BIGBANG・SOLと気まずい関係？

■【話題】「イバンウォン」vs「イジアン」第5世代の“ビジュクイーン”頂点候補は？