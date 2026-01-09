SEVENTEEN、人気も実績も“トップクラス”！韓国年間チャートで最多ランクインの快挙 | RBB TODAY

SEVENTEENが、K-POP“トップクラス”の人気を証明した。

SEVENTEENは韓国の年間アルバムチャートに6作品をランクインさせ、当該年で最多ランクイン記録を打ち立てた。

【写真】「一歩間違えれば不審者」ミンギュ、日本でのオフショットが話題

1月9日に発表されたCircleチャート「2025年年間チャート」によると、SEVENTEENはアルバム部門「トップ100」に、5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』の一般盤（2位）、KiT盤（94位）、Weverse盤（99位）をはじめ、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』一般盤（24位）、BSS（スングァン・ドギョム・ホシ）の2ndシングル『TELEPARTY』一般盤（45位）、ホシ×ウジの1stシングル『BEAM』一般盤（61位）を送り込み、存在感を示した。

昨年リリースしたすべての作品をランキング圏内に収め、“トップアイドル”としての確固たる地位を証明した形だ。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

『HAPPY BURSTDAY』は年間累計売上300万枚（一般盤・KiT盤・Weverse盤・LP合算）を突破し、トリプルミリオンセラーの仲間入りを果たした。9thミニアルバム『Attacca』、4thフルアルバム『Face the Sun』、10thミニアルバム『FML』、11thミニアルバム『SEVENTEENTH HEAVEN』、ベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』、12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』に続く、グループ通算7作目のトリプルミリオンセラー作品となる。

さらに、『HAPPY BURSTDAY』は米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で2位を記録し、7作連続トップ10入りを達成。音楽性も高く評価され、ビルボードは「チームの全盛期を示す作品」と評し、「2025年ベストK-POPアルバム25選（スタッフ選）」の一つに同作を選出した。

タイトル曲『THUNDER』は、Circleチャート「2025年年間チャート」のグローバルK-POP、デジタル、ダウンロード、ストリーミング各部門でランクイン。アメリカのエンターテインメントメディア『The Hollywood Reporter』が選ぶ「2025年ベストK-POPソング40選」にも名を連ねた。

ユニット活動でもキャリアハイ

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

SEVENTEENは昨年、3枚のユニットアルバムを発表し、グループとしての無限の拡張性を証明。メンバーそれぞれの確かな実力と個性、そしてどの組み合わせでも新鮮なシナジーを生み出すチームワークが結実した成果といえる。

BSSはカムバックと同時にアルバム・音源チャートの1位を席巻し、ホシ×ウジは韓国内外5都市で“全公演完売”のファンコンサートを開催、約10万人を動員した。エスクプス×ミンギュは、K-POPユニットアルバムとして初動（発売後1週間）の最高販売数を更新し、「Billboard 200」でもK-POPユニット史上最高位を記録している。

さらに、ディエイト、ミンギュ、バーノンがイギリスのシンガーソングライター、ピンク・パンサレスと共演した『Illegal + SEVENTEEN』は、アメリカ「2026 iHeartRadio Music Awards」の「Favorite K-pop Collab」部門にノミネートされた。

SEVENTEENは今年も精力的な活動を続ける。まず、ドギョム×スングァンが1月12日に1stミニアルバム『Serenade』をリリースし、タイトル曲『Blue』で活動を開始する。

続いてエスクプス×ミンギュは、1月23～25日の仁川インスパイア・アリーナ公演を皮切りに、愛知、千葉、釜山（プサン）、台湾・高雄（ガオシュン）で「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を開催予定だ。

グループとしての公演も控えており、2～3月にはアジア主要都市の大型スタジアムを巡る『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA』を開催する。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「彼氏感やばい」ジョシュア、日本でのオフショット

■【写真】漫画から飛び出してきた？ジュンの“王子様”ビジュ

■【写真】エスクプス、日本のラーメン屋に出没