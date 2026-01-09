新婚でも“女優モード全開”！シン・ミナ、結婚からわずか3週間で次回作決定　新たなロマンス作に期待 | RBB TODAY

女優シン・ミナが、結婚後も精力的な活動を続ける。

次回作としてロマンス作品『水木金』（原題）を選び、新たな一面を見せる予定だ。

【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“結婚式”写真

1月9日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によれば、シン・ミナは最近、新ドラマ『水木金』の台本オファーを受け、前向きに検討した末、出演する方向で話をまとめたという。

『水木金』は、1週間のうち水・木・金曜日にのみ営業するレストランを舞台に、シェフの男性と、そのレストランと深い縁を持つ女性のロマンスを描く作品だ。シェフ役には『イカゲーム』『Sweet Home －俺と世界の絶望－』などに出演のイ・ジヌクがキャスティングされている。

（写真提供＝OSEN）シン・ミナ

演出は、ドラマ『被告人』『あやしいパートナー ～Destiny Lovers～』『ストーブリーグ』『サイコだけど大丈夫』『京城クリーチャー』シリーズなどを手がけたチョン・ドンユン監督が務める。脚本はドラマ『夫婦の世界』を執筆したチュ・ヒョン作家が担当し、制作はカカオエンターテインメントの子会社グラインが担う。編成については、地上波放送局などと協議中とされている。

シン・ミナは昨年12月20日、長年交際してきた俳優キム・ウビンと、10年にわたる交際の末、ソウルの新羅ホテル・ダイナスティホールで結婚式を挙げた。

年明けに新婚旅行のためスペインへ旅立ったシン・ミナとキム・ウビンは、現在ロマンチックな休暇を満喫している。2人はハネムーンを終え次第、再び俳優活動に集中する予定だ。

なお、シン・ミナは今年、Disney＋シリーズ『再婚承認を要求します』で視聴者と再会し、続いて次回作『水木金』をスピーディーに決定。イ・ジヌクとのロマンスも披露する計画だ。

結婚を機に人生の第2幕を迎えたシン・ミナが、今後俳優としてどのような姿を見せるのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。

■【写真】シン・ミナ♡キム・ウビン、“ペアルック”でデート

■【写真】豪華すぎる!! キム・ウビン＆シン・ミナ結婚式に出席の芸能人たち

■【注目】「新婚旅行も映画のよう」シン・ミナ♡キム・ウビン、目撃情報