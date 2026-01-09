韓国の人気女子ゴルファーが新たなスポンサー契約！今度は歯科医療ソリューション企業とタッグ | RBB TODAY

韓国の人気女子プロゴルファー、アン・ソヒョンが男子プロゴルファーのオク・テフンとともに歯科医療ソリューション企業と公式スポンサー契約を結んだ。

1月5日、ソウル江南区彦州路（カンナムグ・オンジュロ）のミニッシュ歯科病院本館14階ラウンジではスポンサー協約式が行われ、アン・ソヒョンとオク・テフンが韓国の歯科医療ソリューション企業「ミニッシュテクノロジー」とスポンサー契約を締結した。

今回のスポンサー契約に伴い、2人は2026年シーズン、ミニッシュテクノロジーのパッチを付けたユニホームを着用して大会に出場する。

2013年にプロ転向したアン・ソヒョンは、美貌と実力を兼ね備えたゴルファーとして人気を集める反面、6年連続で社会的弱者層に向けた暖房費支援を行うなど、フィールド外での慈善活動を積極的に取り組むことで知られている。

今回の契約に際しては、「歯の修復および口腔管理で名声を得ているミニッシュとご一緒できて本当にうれしい。国内はもちろん、海外でも世界最高として認証されている技術力なので、信頼できる病院だと考えている。ミニッシュの美しい歯で自信を持ち、2026年のKLPGAツアーで活躍したい」と意気込みを伝えた。

（写真＝ネクストスポーツ）アン・ソヒョン（左）、オク・テフン（右）

オク・テフンは2018年よりKPGAレギュラーツアーを始め、2025年シーズンは上半期最後の2大会で連続優勝を果たし、下半期にも優勝を追加。ジェネシスポイント1位、賞金ランキング1位、平均ストローク1位、最少ストローク1位と主要部門を総なめにし、ジェネシス大賞を獲得した。シーズン20大会中10大会でトップ10入りを果たす安定した活躍を見せ、KPGAを代表するスターとしての地位を確立している。

「歯科修復ソリューションで世界に医療技術を輸出している誇らしい韓国企業、ミニッシュテクノロジーとご一緒できて非常に嬉しい」とミニッシュテクノロジーとの契約への喜びを語ったオク・テフンは、「昨年もミニッシュと縁を結んでから上昇気流に乗った記憶がある。ミニッシュは世界最高の技術力を持っているだけに、その力を受けて今年も優勝を続けられるよう努力したい」と決意を表した。

ミニッシュテクノロジーのカン・ジョンホ代表は、「昨年下半期にオク・テフンプロとご縁を結んだ。ミニッシュの歯科修復ソリューションをはじめとする多様な口腔管理プログラムを提供し、競技力向上に貢献できたことを非常に嬉しく思っている」とし、「今年はオク・テフンプロ、アン・ソヒョンプロの両名がともに素晴らしい活躍を見せ、ミニッシュとともに国内を越えて世界の舞台で名を広められるよう、可能な限りの支援を惜しまない」と語った。

