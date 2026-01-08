&TEAM・ニコラス、ハワイで見せた“ワイルド”オーラに胸キュン！EJとの仲良し2SHOTも話題「尊い…」【PHOTO】 | RBB TODAY

&TEAMのニコラスが、ハワイでのオフショットを公開した。

ニコラスは最近、&TEAMの公式インスタグラムを更新し、「Aloha」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ニコラス、挑発的な“へそチラ”コーデ

公開された写真には、ハワイを訪れたニコラスの姿が収められている。ブラックのロングTシャツにスウェットを合わせたラフなスタイリングに、頭に巻いたスカーフやシルバーアクセサリーがアクセントとなり、リラックス感がありながらもクールでワイルドな雰囲気を放っている。

また、メンバー・EJとの2ショットも公開され話題を集めている。ハワイの街並みやビーチを背景に撮影されたショットからは2人の仲睦まじい様子が伝わってくる。

投稿を見たファンからは「ワイルドで素敵」「イケメンすぎる！」「コンイズ最高」「尊い…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝&TEAM公式Instagram）

なお、ニコラスとEJが所属する&TEAMは、昨年12月30日にTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』、12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦』へ出演し、その人気を証明した。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動。2025年10月28日に韓国デビュー。

