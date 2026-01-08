道枝駿佑主演の『セカコイ』、韓国リメイク版が韓国の若者を中心に大ヒット！書籍＆OSTまでブーム広がる | RBB TODAY

日本では、なにわ男子・道枝駿佑が主演を務めた映画『今夜、世界からこの恋が消えても』の韓国リメイク作が韓国で公開され、映画・書籍・音源まであらゆる分野でヒットを記録している。

韓国版『今夜、世界からこの恋が消えても』は、映画だけでなく書籍や音源でもヒットを飛ばし、話題を集めている。

【写真】道枝駿佑、韓国で達成した快挙とは？

同作は今週中に損益分岐点となる観客動員72万人の突破が確実視されており、10～20代の観客から熱い支持を受けてロングランヒットを継続中だ。それに伴い、書籍や音源の分野でも映画関連作品の売れ行きを牽引している。

（写真＝BY4Mスタジオ）『今夜、世界からこの恋が消えても』韓国版ポスター

まず、韓国版『今夜、世界からこの恋が消えても』は映画公開と同時に脚本集を発売し、教保（キョボ）文庫公式サイトの基準で芸術・大衆文化分野のベストセラーにランクインした。 脚本集が芸術・大衆文化分野で販売記録1位を達成したのに加え、原作小説も映画のヒットを追い風に売り上げが上昇。教保文庫公式サイトの基準で週間ベストセラー小説部門8位を記録し、公開後の12月だけで1万部を販売するなど、およそ10倍以上の販売増を見せている。

さらに音源も注目を集めている。歌手チョ・グォン＆ガイン、ボーイズグループPLAVE、Red Velvet・ジョイ、バンドJANNABIなど、韓国を代表する多彩なアーティストが参加したコラボレーションOSTは、映画ファンと音楽ファンの双方を満足させている。

特に、バラエティ番組『私たち結婚しました』で人気を博したチョ・グォン＆ガインが、映画のコラボOSTのために9年ぶりに再リリースした『I happen to Love You』のスペシャルクリップは、ユーチューブで226万回以上の再生数を記録し、大きな話題となっている。

また、人気アイドルPLAVEが歌う『Borrow Your Night』も86万回以上の再生数を記録し、コラボOSTでありながら多くの観客とファンから愛され、映画の興行パワーを証明した。

なお、原作小説・脚本集・音源まで全分野でヒットしている映画『今夜、世界からこの恋が消えても』は、毎日記憶を失うソヨン（演者シン・シア）と、毎日彼女の記憶を満たしていくジェウォン（演者チュ・ヨンウ）が互いを守り、記憶していく青春ラブロマンスで、現在、韓国の劇場で上映中だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】道枝駿佑、韓国で達成した快挙とは？

■【画像】韓国人が愛してやまない日本映画ベスト7

■佐藤健は叩かれ、韓国俳優は“退場” 急接近する日韓エンタメ業界に「成長痛」