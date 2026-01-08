スタバ、バレンタインの新作フラペチーノ「カカオ＆ストロベリー ムース」14日より販売！ | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは、バレンタインの新作「カカオ&ストロベリー ムース フラペチーノ」と「カカオ ムース ラテ」の2種を1月14日から販売する。

『カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ』『カカオ ムース ラテ』（Hot）

「カカオ&ストロベリー ムース フラペチーノ」は、フラペチーノのボディとなるクリームカカオベースに、ヘーゼルナッツフレーバーシロップを合わせ、まろやかでコクのあるカカオの味わいを、ジェラートのようになめらかな口当たりに仕上げた一杯だ。カカオの深みを感じながらも後味はすっきりとし、甘酸っぱいストロベリー果肉を重ねている。トップにはショコラムース、レッドベリーグラサージュソースとを重ね、ストロベリーフレーバーキャンディーがアクセントになっている。

「カカオ ムース ラテ」は、ほろ苦く深みのあるカカオソースに、エスプレッソの香ばしさを重ねた、穏やかな温もりを感じるラテ。トップのショコラムースがゆっくりと溶け出し、カカオの芳醇な香りとミルクのやわらかい甘みが調和するように広がる。仕上げのシェイブカカオは、ひと口ごとにほろりと崩れ、心地よいビターの余韻を添えるアクセントになっている。

価格は「カカオ&ストロベリー ムース フラペチーノ」がTallサイズのみで、テイクアウトの場合717円、店内利用の場合730円。「カカオ ムース ラテ」はテイクアウトの場合、Tall 638円。店内利用の場合、Tall 650円。

販売期間は2026年1月14日から。一部店舗を除く全国のスターバックス店舗で取り扱う。