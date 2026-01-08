俳優彼氏も思わず嫉妬？少女時代・スヨン、共演俳優との“甘い密着ショット”公開！「お似合い」【PHOTO】 | RBB TODAY

少女時代のメンバーで女優として活躍するスヨンが、共演俳優との仲睦まじい姿を披露した。

スヨンは1月7日、自身のインスタグラムを更新し、「#アイドルアイ」というハッシュタグとともに写真を投稿した。

【写真】スヨン、俳優彼氏とゴールイン間近？

公開された写真には、韓国のENAで放送中、日本ではNetflixとABEMAで配信中のドラマ『アイドルアイ』の撮影現場で撮られたスヨンと俳優キム・ジェヨンの姿が収められている。

2人はスーツ姿で都会の夜景を背に肩を寄せ合ってポーズを取ったり、室内でピアノの前に並んで座って微笑んだりしており、本物の恋人のような雰囲気を漂わせ、見る者の視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは「お似合い」「ドキドキする」「スーツにあいすぎて」といったコメントが寄せられている。

（写真＝スヨンInstagram）1枚目スヨン（左）とキム・ジェヨン

なおスヨンは、俳優チョン・ギョンホと13年にわたり変わらぬ愛を育んでいる芸能界きっての長寿カップルとして知られている。現在出演中の作品でも、共演相手であるキム・ジェヨンと息の合った演技を見せ、女優としてのプロフェッショナルな一面を証明している。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます～偽りの家族～』『ザ・プロファイラー ～見た通りに話せ～』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月、「昨年から関係が発展した」と7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めた。

■【写真】少女時代・スヨン、ゴールイン間近？チョン・ギョンホの薬指に注目

■【画像】いよいよ結婚？スヨンとチョン・ギョンホ、「指輪プレゼント」の目撃談

■【写真】色気が…スヨンの“胸元深すぎ”黒ドレス