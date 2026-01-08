薬指には輝く指輪が　新婚旅行中のシン・ミナ♡キム・ウビンに目撃情報「結婚も新婚旅行も映画のようだ」 | RBB TODAY

女優シン・ミナと俳優キム・ウビンの新婚旅行の近況が、現地での目撃談として伝えられ話題を集めている。

1月6日に本サイト提携メディア『OSEN』が報じたところによると、最近夫婦となったシン・ミナとキム・ウビンは新婚旅行先としてスペインを選び、静かな休息の時間を過ごしているという。

所属事務所AMエンターテインメントも同メディアに対し、「スペインへ新婚旅行に出かけたのは事実だ」としつつ、「具体的な日程については公開が難しい」と明らかにしていた。

こうした報道の後、実際に現地での2人の姿が捉えられ、関心はさらに高まった。

最近、オンラインコミュニティやSNSでは、スペイン・テネリフェ島のロス・クリスティアノス（Los Cristianos）にある韓国料理店で、キム・ウビンを目撃したという書き込みや写真が拡散されている。

公開された写真の中でキム・ウビンは、リラックスした装いで店を訪れている様子で、特に薬指に着けた結婚指輪が自然と視線を引いた。シン・ミナの顔は直接写っていないものの、キム・ウビンの向かい側にシン・ミナとみられる人物が一緒に食事をしている場面が一部捉えられ、注目を集めた。

写真を公開した飲食店の関係者は、「キム・ウビン、シン・ミナ夫妻が直接来店してくださった」とし、「結婚のお祝いの言葉を伝えたところ、2人とも終始リラックスして仲むつまじい雰囲気だった」と語ったと伝えられている。一部の投稿には、キム・ウビンとの記念写真やサインも併せて公開され、話題に拍車をかけた。

キム・ウビンとシン・ミナは、2015年の広告撮影をきっかけに縁を結び、交際を公にした後、約10年にわたり変わらぬ愛を育んできた。特にキム・ウビンが上咽頭がんの闘病により活動を中断していた時期には、シン・ミナがそばで支え続け、心強い存在となった。その後、キム・ウビンは健康を回復し、再び俳優活動に復帰している。

2人は昨年12月20日、ソウル中区の新羅ホテルで結婚式を挙げ、晴れて夫婦となった。

長い年月を共に耐え抜いた末に迎えた新婚旅行。スペインで静かに新婚の時間を過ごすキム・ウビン、シン・ミナ夫妻の姿に、オンライン上では「結婚も新婚旅行も映画のようだ」「物語のある夫婦だからこそ、より美しい」といった反応が相次いでいる。

なお、シン・ミナはディズニープラスのドラマ『再婚承認を要求します』を通じて視聴者と再会し、キム・ウビンは新ドラマ『ギフト』（原題）の撮影を開始する予定だ。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。

