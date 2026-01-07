“イ・ビョンホンの妻”女優イ・ミンジョン、授賞式で報道陣のポーズのお願いを断る…その理由とは | RBB TODAY

俳優イ・ビョンホンの妻で女優のイ・ミンジョンが、俳優アン・ソンギさんへの深い哀悼の意を表し、格別な配慮を見せた。

去る1月6日、イ・ミンジョンは自身のSNSに生前、アン・ソンギさんと一緒に撮った写真を投稿した。

彼女は、「ソンギさんの弔問に行ってきたら、この写真が突然出てきて驚いた」として、「本当に温かく素敵な先輩…いつも憶えている」という文章で、アン・ソンギさんへの尊敬と恋しさを伝えた。

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）右：アン・ソンギさん

同日、イ・ミンジョンはソウルのあるホテルで開催された「2026大韓民国ファーストブランド大賞」の授賞式でも、アン・ソンギさんへの深い弔意を表した。

黒い衣装を着て参加した彼女は、フォトウォールの撮影中に報道陣のハートポーズのお願いを丁重に断った。これは尊敬していた先輩、アン・ソンギさんの訃報に対して、悲しみをともにし、哀悼するための気持ちの込められた行動として解釈され、多くの人々の心に響いた。

イ・ミンジョン

なお、韓国映画を象徴するアン・ソンギさんは、1月5日、血液がんの闘病の末に74歳で亡くなった。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

