47歳になった“NHK韓流ドラマの女王”、まさかの大学新入生に　初の単独ウェブバラエティに挑戦 | RBB TODAY

まさかの大学新入生デビューだ。

“NHK韓流ドラマの女王”と呼ばれる女優ハ・ジウォンが、新入生としてキャンパスライフに飛び込む初の単独ウェブバラエティに挑戦する。

3月19日18時に初公開されるJTBCデジタルスタジオの新ウェブバラエティ『26学番 ジウォンです』は、檀国（タングク）大学校演劇映画学科を卒業したハ・ジウォンが、「26学番」（2026年度入学）の新入生として再び大学生活を送り、リアルなキャンパスライフを繰り広げる様子を描く番組だ。

百想芸術大賞、青龍映画賞をはじめ、各放送局の演技大賞まで席巻してきた“国民的女優”ハ・ジウォンが、今回は大学の新入生に変身し、どんな新たな姿を見せるのか期待が集まっている。

ハ・ジウォンは最近、ある大学の入学式に実際に参加し、『26学番 ジウォンです』のスタートを告げた。驚くほどの童顔ぶりで新入生たちの中に自然に溶け込みながら撮影を進めたという。

「最善を尽くそう」をモットーにするハ・ジウォンが、どの学校、どの学科を選んだのか、また実際の大学生たちと同じように履修登録から講義、実習、サークル活動、学科の飲み会まで“ガチ”のキャンパスライフに飛び込み、どんな物語を作っていくのか関心を集めている。

制作陣は「ハ・ジウォンの気さくな魅力と、何事にも全力を尽くす姿を見ることができる」とし、「世代を超えて26学番のZ世代と生み出す愉快なケミストリー、そして忙しいスケジュールの中でも見せる彼女ならではのヘルシーな美容ノウハウも、もう一つの見どころだ」と伝えた。

ハ・ジウォンは最近、次回作ドラマ『クライマックス』（原題）で4年ぶりの復帰を予告し、話題を集めている。本業である演技はもちろん、初の単独ウェブバラエティを通じて見せる多彩な魅力にも注目が集まっている。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

