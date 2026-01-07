King & Prince、台湾版紅白『2026超級巨星紅白藝能大賞』出演決定！現地ファンの前で初パフォーマンス披露 | RBB TODAY

King & Princeが、台湾の旧正月大晦日にあたる2月16日に台湾で放送される『2026超級巨星紅白藝能大賞』に出演する。

通称「台湾版紅白」ともいわれる同番組は、台湾・中華圏・韓国などアジアのアーティストが集い、紅組と白組に分かれてライブパフォーマンスを披露する旧正月大晦日恒例の大型歌番組だ。

King & Princeは昨年、収録という形で同番組に初出演したが、今年は台北アリーナで1月31日に行われる収録に参加予定。現地のファンの前でKing & Princeがパフォーマンスを披露するのは今回が初めてとなる。

1月6日に出演第一弾アーティストとして発表されたKing & Princeは、番組のYouTubeチャンネルで公開されたメッセージ動画で、「この度、ついに二人で台湾のみなさんに直接お会いできることになりました！ 自分たちから会いに行けるということで、こんなにうれしいことはないです。行っちゃいます!! 我們台北小巨蛋見（ウオ・メン・タイ・ベイ・シャオ・チュー・ダン・ジェン！＝台北アリーナで会いましょう！）要來哦！（ヤオ・ライ・オ！＝来てね！）」と、現地語も交えてコメントを寄せている。

番組は台湾ではTTV台視頻道にて放送されるほか、日本を含む海外からは番組のYouTubeで同時配信により視聴可能だ。

さらに番組出演を記念し、現在、東京のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで開催中の「King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”」が、1月31日から2月8日の期間に台北でも開催されることが決定。会場では、昨年の同番組出演時にKing & Princeが着用した衣装展示も予定されている。

※『超級巨星紅白藝能大賞』 YouTube チャンネル