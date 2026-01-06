ジョリーパスタ、ふっくら牡蠣の“窯焼きチーズパスタ”を8日より販売！ | RBB TODAY

ジョリーパスタは、1月8日から窯焼きチーズパスタ2品と豆乳のパスタ1品を全国の店舗で販売する。

ジョリーパスタ冬の定番“窯焼きパスタ”

今回は、ふっくらとした身が特長の播磨灘産牡蠣を使った「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」と、ミートソースとチーズの相性が抜群な「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」の2品が登場。

“窯焼きチーズパスタ”クリーミーミートソース（税込1,419円）

あわせて、まろやかな豆乳スープに、しびれる辛さの鶏担々そぼろを合わせた「国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て～鶏ごま担々～」も販売する。