 ジョリーパスタ、ふっくら牡蠣の“窯焼きチーズパスタ”を8日より販売！ | RBB TODAY
ジョリーパスタ、ふっくら牡蠣の“窯焼きチーズパスタ”を8日より販売！

“窯焼きチーズパスタ”播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース（税込1,639円）
  • “窯焼きチーズパスタ”播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース（税込1,639円）
  • ジョリーパスタ冬の定番“窯焼きパスタ”
  • “窯焼きチーズパスタ”クリーミーミートソース（税込1,419円）
  • 国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て～鶏ごま担々～（税込1,199円）

　ジョリーパスタは、1月8日から窯焼きチーズパスタ2品と豆乳のパスタ1品を全国の店舗で販売する。

ジョリーパスタ冬の定番“窯焼きパスタ”

　今回は、ふっくらとした身が特長の播磨灘産牡蠣を使った「“窯焼きチーズパスタ” 播磨灘産牡蠣とベーコンのクリームソース」と、ミートソースとチーズの相性が抜群な「“窯焼きチーズパスタ” クリーミーミートソース」の2品が登場。

“窯焼きチーズパスタ”クリーミーミートソース（税込1,419円）

　あわせて、まろやかな豆乳スープに、しびれる辛さの鶏担々そぼろを合わせた「国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て～鶏ごま担々～」も販売する。

国産鶏そぼろと野菜の豆乳仕立て～鶏ごま担々～（税込1,199円）

《村上弥生》

