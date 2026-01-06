THE BOYZ・ケビン、活動再開を発表！年末を家族と過ごし“エネルギー充電完了” | RBB TODAY

THE BOYZのケビンが活動を再開する。

所属事務所ONEHUNDREDは、最近発表した公式コメントで「THE BOYZのメンバー・ケビンが十分な休息と安静を通じてコンディションが改善し、1月から活動を再開する」と明らかにした。

これに伴い、ケビンの正式な復帰ステージは、1月24日・25日に開催予定の「THE BOYZ CHINA FANMEETING in Shanghai」になる見通しだ。

ケビンは所属事務所を通じて「THE BOYZを応援してくださるすべての方々に感謝します。久しぶりに家族と年末を過ごし、エネルギーをしっかり充電して復帰することになりました」とし、「新年もどうぞよろしくお願いします。今年はもっと明るい姿で、ファンの皆さんとたくさん会えたら嬉しいです」と復帰の感想と新年のあいさつを伝えた。

先立ってケビンは昨年11月、健康および心理的コンディションの乱調によりしばらく活動を中断した経緯がある。十分な休息を通じて回復に専念してきたケビンは、新年を迎えて元気な姿で復帰を決定した。

ケビンは、高いレベルの楽器演奏の実力はもちろん、独特で柔らかな声色と安定した歌唱力を兼ね備えたTHE BOYZのメインボーカルだ。また、K-POP音楽番組「LISTEN PAGE 2」のMCを務め、温かな人柄と気配りのある進行力で存在感を示してている。

昨年、アルバムのリリースや公演などグローバルな活動全般で好成績を収めたTHE BOYZは、ケビンの復帰によりさらに大きなエネルギーを得るものと期待されている。

