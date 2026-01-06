離婚した『太陽の末裔』夫婦と同じ…新婚旅行に出発したシン・ミナ♡キム・ウビン、行き先はスペイン | RBB TODAY

結婚した女優シン・ミナと俳優キム・ウビンが新婚旅行先としてスペインを選び、注目を集めている。

1月6日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、シン・ミナとキム・ウビンは最近スペインへ新婚旅行に出発し、ゆったりとした休息の時間を過ごしているという。

2人は昨年12月20日、ソウルの新羅ホテルで、約10年にわたる交際の末に結婚式を挙げた。

結婚に先立ち、2人はハンリム火傷財団、ソウル峨山病院、チョウンボットゥルなどに計3億ウォン（約3000万円）を寄付し、その門出にさらなる意味を添えた。

シン・ミナは約15年間で40億ウォン（約4億円）、キム・ウビンは約11億ウォン（約1億1000万円）を寄付しており、2人の累計寄付額は50億ウォン（約5億円）に達する。

スペインはこれまでも多くのスター夫婦が新婚旅行先として選んできた場所だ。

現在は離婚しているソン・ジュンギとソン・ヘギョも、ドラマ『太陽の末裔』をきっかけに縁を結び、結婚後にスペインへ新婚旅行に出かけた。当時、スペイン・グラナダのある韓国料理店のSNSを通じて2人の目撃談が伝えられ、話題を呼んだ。

旅行クリエイター兼タレントのクァクチューブも昨年、スペインを新婚旅行先に選んだ。クァクチューブは5歳年下の公務員の妻と遠距離恋愛の末に結婚し、夜行寝台列車に一緒に乗ってみたいという個人的なロマンを新婚旅行の行程に盛り込み、関心を集めた。

バルセロナの都会的な洗練、グラナダの歴史とイスラム文化、セビリアの情熱的な雰囲気、マドリードの芸術と美食まで、スペインは都市ごとにまったく異なる魅力を備えている。

長距離移動をせずとも多彩な景色と体験を楽しめる点で、新婚夫婦にとって最適な旅行地の一つとされている。

なお、今年、シン・ミナはディズニープラスのドラマ『再婚承認を要求します』を通じて視聴者と再会し、キム・ウビンは新ドラマ『ギフト』（原題）の撮影を開始する予定だ。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年12月に結婚した。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年12月に結婚した。

