4.3億円横領で実刑→自粛中の韓国女優の近況が意外なところで明らかに | RBB TODAY

女優のファン・ジョンウムの近況が、思いがけない場所でキャッチされた。

ファン・ジョンウムは最近、女優のチョ・ユニのSNSを通じて姿を見せた。チョ・ユニは4日、自身のSNSに「『ウォーリーをさがせ！』特別展」という短いコメントとともに複数の写真を投稿。公開された写真には、娘のロアちゃんと一緒に展示会を訪れた子どもたちの様子が収められていた。

なかでも注目を集めたのは、ロアちゃんのそばに写っていた子どもたちだ。

写真には、ファン・ジョンウムの2人の息子であるワンシク君とガンシク君が並んで展示を楽しむ姿が写っており、視線を引いた。静かに日常を過ごしていたファン・ジョンウムの近況が、知人のSNSを通じて自然な形で明らかになった格好だ。

ファン・ジョンウムは先立って、会社資金横領の疑いが浮上して以降、自粛期間を続けている。自身が100％の持分を保有する会社の資金の一部を私的に使用したとして在宅起訴されており、問題となった金額についてはすでに全額弁済済みである。

最近では、故イ・スンジェをしのぶ追悼文を投稿し、慎重ながらも近況を伝えていた。

◇ファン・ジョンウム プロフィール

1984年12月25日生まれ。2001年にガールズグループSugarでデビュー。2004年に脱退した翌年、ドラマ『ルル姫』で女優活動を開始。『明日に向かってハイキック』『私の心が聞こえる？』『ゴールデンタイム』『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』などの作品で演技力と人気を証明。2020年の『サンガプ屋台』『あいつがそいつだ』では主演。2016年に元プロゴルファーと結婚し、2児の母となるが、2025年5月に離婚が成立。

