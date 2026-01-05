【日本酒と相性抜群！】「明石鯛を味わうさつま揚げ」がスナックミーオンラインストアで期間限定発売 | RBB TODAY

スナックミーは、2026年1月4日（日）より、兵庫県明石産の天然鯛を使用した「明石鯛を味わうさつま揚げ」を、スナックミーオンラインストアにて期間限定で発売していることを発表しました。

「明石鯛を味わうさつま揚げ」は、明石の海で育った天然鯛を贅沢に使用し、淡路の藻塩で味わいを整えたこだわりの一品です。

明石鯛の持つそのままの旨みを凝縮していることが特徴。角の立たないまろやかな藻塩で、海藻由来の旨味をふんわりと広げ、鯛本来のコクを引き立てています。

中には食感のアクセントとして玉ねぎを追加。噛むほどに素材の甘みと風味が口の中に広がります。

また、製造過程で湯通し工程を経ることで、さつま揚げ特有の油っぽさを抑え、すっきりとした上品な後味に仕上げていることもポイントです。

冷蔵庫で2時間ほど自然解凍するだけで、そのまま美味しく楽しめます。夕食の「あと一品」が欲しいときや、お酒を片手にゆっくり過ごしたい晩酌の時間など、日常の様々なシーンに寄り添う設計です。

軽く温めることで鯛の香りがより一層引き立ち、日本茶や常温の日本酒との相性も抜群。忙しい毎日に、気負わず楽しめる本格派です。

スナックミー商品開発者は、「忙しい日の一品や、ゆっくり過ごしたい夕食の時間に、気負わず取り入れていただける味わいを意識しました。冷蔵庫から出してそのままでも、軽く温めても楽しめる設計です。ごはんのおかずとしてはもちろん、少量を器に盛って晩酌のお供にも。日常の中で自然と手が伸びる存在を目指しました。」とコメントしています。

スナックミーは「何を入れるか」以上に「何を入れないか」を大切にした独自の基準を設け、「添加物を極力使わない」「誠実な原材料を選ぶ」「遺伝子組み換え（GMO）原料は使わない」「顔の見える、安心な産地から」「地球への思いやりを忘れない」ということを掲げています。

気になる方は、ぜひ、そんなスナックミーならではの一品「明石鯛を味わうさつま揚げ」を、日本酒やビールなどと一緒に楽しんでみてください！

商品概要

製品名：明石鯛を味わうさつま揚げ

販売期間：2026年1月4日（日）～2026年2月1日（日）

発送予定日：2026年2月3日（火）

販売価格：2,980円（税込 / 送料別）

※定期便会員は300円引き。

販売ページURL：https://chat.snaq.me/stores

※数に限りあり。予定数量に達し次第、販売を終了する場合あり。