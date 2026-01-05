King Gnu「呪術廻戦」主題歌 原作者・芥見下々氏描き下ろしイラストで限定特別パッケージ盤が登場！【購入特典情報】 | RBB TODAY

人気ロックバンドKing Gnuの新曲「AIZO」が、2026年1月9日（金）0時より配信リリースされ、2月11日（水）にシングルパッケージとして発売されることが決定しました。

期間生産限定盤のCDパッケージは、「呪術廻戦」原作者の芥見下々氏が描き下ろしたイラストを使用した12インチLPサイズの特別仕様となっています。「死滅回游」編に登場するキャラクターたちが躍動する豪華なジャケットデザインが特徴です。

キャラクターたちが「死滅回游」の世界で躍動する超豪華なジャケットは、ファンならずとも逃せません。

新曲「AIZO」は、1月8日深夜からMBS/TBS系28局で全国同時放送が始まるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」のオープニングテーマとして書き下ろされた、最新型ロックチューン。息つく暇もないほどのスピード感とパワーが詰まった楽曲は、King Gnuならではの独自の音楽センスが光っています。

期間生産限定盤は税込3,500円で、ジャケットには芥見々氏の描き下ろしイラストを使用。12インチLPサイズという大きなパッケージは存在感抜群で、特典としてシリアルコードも封入されます。シリアルコードは今後の特典に使える予定なので、要チェックです。

シングルは全部で3形態で展開。初回生産限定盤（4,800円・税込）には、「KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION」のライブ映像を収録したBlu-rayが付いてくる豪華セット。通常盤（1,500円・税込）初回仕様にはシリアルコード入りで、こちらもファンには嬉しいポイントです。収録曲やBlu-rayの詳細は追って発表されるので、続報を楽しみにしましょう。

さらに、購入特典も充実しています。期間生産限定盤を全国アニメイト（通販含む）で買うと、ジャケット絵柄のオリジナルB2ポスターがもらえます。Amazon.co.jpでは同じくジャケット絵柄のメガジャケが、King Gnu応援店ではオリジナルステッカーが手に入るので、ぜひに入りの特典をゲットしてくださいね。初回生産限定盤と通常盤にも同様の特典が用意されていますが、King Gnu応援店は追って発表予定です。

（c）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

King Gnuが「呪術廻戦」に関わるのはこれで3作目。これまでに「劇場版 呪術廻戦 0」やTVアニメ第2期のテーマ曲を手掛けており、そのたびに大きな反響を呼んできました。昨年12月19日には、タイアップ情報が解禁される前夜の18時に、日本の10ヶ（青森、岩手、宮城、新宿、池袋、愛知、京都、大阪、広島、鹿児島）の大型ビジョンでKing Gnuと「呪術廻戦」を匂わせる映像が一斉に流れ、ファンの間で話題騒然となりました。

King Gnuが放つ「AIZOタイアップする『呪術廻戦』第3期のスタートは、ファンにとって最高の年明けとなりそうです。2026年2月からは彼ら史上最多都市を巡るツアー「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」も控えており、ますます目が離せません。

新曲「AIZO」の詳細や予約は公式サイトや各販売店でチェックして、King Gnuと『呪術廻戦』のコラボレーションを存分に楽しみましょう！