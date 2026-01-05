松村北斗よりコメント映像到着『秒速5センチメートル』Blu-ray&DVD、4月15日リリース | RBB TODAY

原作の新海誠監督が、“最も信頼している”と評価する松村北斗主演『秒速5センチメートル』Blu-ray＆DVDが4月15日（水）にリリース決定。松村によるスペシャルコメント映像も到着した。

本作は、大切な人との巡り合わせを描いた、淡く、静かな、約束の物語“新海ワールドの原点”との呼び声も高い不朽の名作『秒速5センチメートル』を初の実写映画化。

監督は、2024年公開の自主映画『アット・ザ・ベンチ』でも演出家としての手腕を評価された気鋭のクリエイター、奥山由之が初の大型長編商業映画監督に。

ヒロインには高畑充希、共演には森七菜・青木柚・木竜麻生・宮崎あおい・吉岡秀隆など、数々の話題作に出演している豪華俳優陣が集結。

主題歌は、米津玄師「1991」、劇中歌には山崎まさよし「One more time, One more chance」を起用。

2024年から2025年にかけて四季をまたぎ、東京や種子島など全編をロケ撮影で制作。さらに様々な最新技術を活用し、原作の映像美を忠実に再現し、観客を作品の世界観に引き込んだ。

興行収入は22億円を突破、原作を踏襲した映像美、実写オリジナルのラストも高評価を得た。

豪華版の特典映像には、撮影の裏話が満載の、松村北斗×奥山由之監督によるビジュアルコメンタリーほか、豪華イベント集やキャストのインタビュー集などを約6時間の大ボリュームで収録。

また、封入特典のブックレットは未公開写真をふんだんに掲載した写真集風ブックレットとなっている。

『秒速5センチメートル』Blu-ray＆DVDは4月15日（水）より発売。レンタル同時リリース。

※宮崎あおいの「崎」は、正しくは「たつさき」