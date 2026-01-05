「年始早々、食あたりかましてしまいまして」浜辺美波、SNSの投稿に心配や励ましの声 | RBB TODAY

俳優の浜辺美波が4日、自身のXを更新。年始早々に食あたりになったことを報告し、ファンから心配や励ましの声が寄せられている。
この日、浜辺は「明けましておめでとうございま食あたり！年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と報告。現在は少しずつ回復しているとし、「年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです…改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております！」とつづった。
続けて「改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております！でもくやしい！！せっかくの年末年始だったのに！」と悔しさをにじませた。この投稿にファンからは「ゆっくり休んでください、早く回復してください」「せっかくのお休みが…ここからいい年にしてくださいねー笑」「ご健康をお祈り申し上げます」「早く良くなってくださいね」といった声が寄せられている。
浜辺美波＆迫田孝也が登壇！2026年NHK大河『豊臣兄弟！』出演予定キャストによるトークイベントが東京と滋賀で開催 | RBB TODAY
2026年1月24日に東京と滋賀で「プレミアム豊臣トーク」開催。大河ドラマと連動し、滋賀の魅力発信と観光誘客を目的とする。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/01/240327.html続きを読む »
浜辺美波、幸福感溢れる“モグモグ”ショット公開「ほほ膨らませてるの反則」「本当に幸せそう」 | RBB TODAY
21日発売の『東京カレンダー』3月号（通常版）で、2025年1発目の表紙を飾っている浜辺美波。21日に自身のX（旧Twitter）を更新し、幸福感溢れるオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/22/226037.html続きを読む »