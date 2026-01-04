アイドル出身俳優、サイン付きCDで女性アイドルと連絡先を交換した過去を告白 「相手は今も活動中」 | RBB TODAY

ボーイズグループZE:A出身の俳優キム・ドンジュンが、アイドル活動中の恋愛について明かした。

1月4日、YouTubeチャンネル「チョサークル」（原題）には、「今は言えるアイドルの恋の駆け引きのすべて 秘密裏に手紙を渡し合っていたあのときが良かった」というタイトルの動画が公開された。

動画には、ZE:A出身の俳優キム・ドンジュン、ボーイズグループASTROのMJ、SF9のジェユン、TEEN TOPのリッキーなどが出演した。

アイドルとして活動したという共通点によって、一層親しくなったなか、音楽番組に関する話が出てくると、キム・ドンジュンは「行く前に出演者を見て、CDにサインをしておく」と話した。

（写真＝YouTubeチャンネル「チョサークル」）2枚目：キム・ドンジュン

このとき、タレントのキム・スヨンが「女性アイドルが可愛かったら、手紙は送らないのか」と聞くと、キム・ドンジュンは「連絡先を書いておいて、もらった記憶がある」と明らかにした。

10年前の話だと口を開いた彼は、「今なら話せる。我々は携帯がなかったし、SNSもなかった。マネージャーを通じて手紙をもらったこともあるが、ステージに上がる前に並んでいるときに手紙を交換することもある」と伝えた。

続けて、「メンバーはそういうことを大体知っているので、マネージャーに知られないように隠した。当時、手紙を交換した方は今も活動中だ」と説明した。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】少女時代・ヒョヨン、アイドルの恋愛事情を告白

■【話題】韓国アイドル、“恋の聖地”を明かす？

■「アイドルは上手く裏で恋愛してる」ガールズグループの元メンバーの発言が議論に