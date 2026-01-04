俳優イ・ビョンホン、旅行中に腸炎に苦しむ2歳の娘を付きっ切りで看病「外出できずに徹夜して…」 | RBB TODAY

女優イ・ミンジョンが、娘ソイちゃんと初めての旅行の後日談を伝えた。

去る1月3日、イ・ミンジョンは自身のSNSに「始めるときは予想できなかった」という文章を綴った。

この日、イ・ミンジョンは「ソイの初めての旅行。いつも子供とどこかに行くと、予想外のことが起きるのはたくさん経験したが、今回はものすごい腸炎と脱水が3日間」として、「そばで見ているだけでも胸が痛かった2年にわたる旅程」と述べた。

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）

これとともに、彼女は「途中で薬を買いに行く道の夕焼けの後は、1回もまともに外出できずに徹夜して3日間看病したソイパパもお疲れ様でした」と夫の俳優イ・ビョンホンに言及した。

公開された写真には、娘を抱いている父親イ・ビョンホンの後ろ姿が写っている。

なお、イ・ミンジョンとイ・ビョンホンは2013年に結婚し、息子ジュヌ君、娘ソイちゃんがいる。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子～Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。

◇イ・ビョンホン プロフィール

1970年7月12日生まれ。漢陽（ハニャン）大学校在学中にアルバイトを通じて「コカ・コーラ」をはじめとした多数のCMに出演。母親の友人が韓国の地上波KBS主催の公開採用オーディションの願書を手に俳優の道を勧め、1990年にKBS公開採用14期生に合格した。翌年にはトップの成績で研修を終え、すぐにテレビドラマ『アスファルト、我が故郷』でデビューした。2000年に公開された主演映画『JSA』は韓国でメガヒットし、社会現象に。2004年にドラマ『美しき日々』が日本で放送された際には、クールさと強引さを兼ねそなえた男らしいキャラクターで視聴者の心を掴んだ。2019年には主演映画『白頭山大噴火』を通じて北朝鮮の工作員を熱演し、大きな反響を得た。

