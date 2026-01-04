韓国初のスタントマン、本日（4日）死去…アクション俳優として出演作は約4～500本 享年82歳 | RBB TODAY

ベテランアクション俳優キム・ヨンインさんがこの世を去った。享年82歳。

映画界によると、キム・ヨンインさんは1月4日6時55分ごろ死亡した。遺体安置所は新村（新村）セブランス病院葬儀場7号室に設けられ、出棺は6日7時40分に執り行われる。

1943年生まれのキム・ヨンインさんは、京畿（キョンギ）商業高校と漢陽（ハニャン）大学史学科を卒業した。大学在学時代、武術にはまった彼はアクション演技に関心を示し、映画監督キム・ギドクさんの映画『五人の海兵』で主演俳優たちのスタントアクションを担当し、映画界に足を踏み入れた。

（写真＝キム・ヨンインさん遺族）

その後、キム・ギドクさんの『燃える青春』（原題）で正式デビューしたキム・ヨンインさんは、映画『実録キム・ドゥハン』『椿の紳士』（原題）などで活躍した。

また、2000年代になってリュ・スンワン監督の映画『血も涙もなく』『ARAHAN アラハン』『クライング・フィスト』『史上最強スパイMr.タチマワリ！爆笑世界珍道中』など、約4～500編の作品でアクションを披露した。

さらに、約200編の作品でスタントコーディネーターとして活躍した彼は、後輩の養成にも力を入れたという。

