ジェジュン＆ジュンス、2026年の始まりは日本で！初のファンミを成功裏に開催、完璧な相性見せる | RBB TODAY

歌手ジェジュンとジュンスが、2026年初の日本ファンミーティングで今年の始まりをともにした。

去る1月2日、ジェジュンとジュンスはKアリーナ横浜で開催されたファンミーティング「JX 2026 JAPAN FANMEETING［Hug＆Love］」を成功裏に終えた。

2公演行われた今回のファンミーティングは、2人がデュオ「JX」としてともにする初の日本ファンミーティングであったため、さらに特別な意味を加えた。2人は長い間待ってくれた日本のファンの愛に応えた。

ジェジュンとジュンスは、終始流暢な日本語でファンミーティングを進行し、久々にJXとしてファンと再会した意味深い場で特別に準備したさまざまなコーナーを通じて、ファンとより一層近くで交流した。

2枚目：左からジェジュン、ジュンス

2枚目：左からジェジュン、ジュンス

特に、お互いについてどれだけよく知っているかを調べる「互いに書くプロフィール」トークをはじめ、「フライ返しでお金を移す」「はしごジャンケン」ゲームなどが続き、2人の兄弟のような関係性が際立った。ファンの熱い反応のなか、会場は愉快な雰囲気となった。

また、2人は完璧な相性を見せたステージから、ソロアーティストとしての個性を盛り込んだステージまで、目が離せないライブパフォーマンスを披露し、ベテランの実力が会場の熱気を絶頂に持って行った。

左からジュンス、ジェジュン

左からジュンス、ジェジュン

日本での初のファンミーティングという意味ある公演を新年初めからともにしたジェジュンとジュンスは、22年という長い時間築き上げてきた友情を見せ、日本のファンの熱い反応のなか、幕を下ろし、感動的な思い出をプレゼントした。

なお、ジェジュンとジュンスは、ソロアーティストとして今年もさらに多様な活動でファンと顔を合わせる予定だ。

◇ジェジュン プロフィール

1986年1月26日生まれ。歌手を夢見て2001年に単身でソウルにわたり、同年9月に開催されたSMエンターテインメントによるオーディション「第2回SMベスト選抜大会」でスタイルトップ部門1位を獲得。新聞配達や工事現場といった複数のアルバイトで生計を立てながら練習生としてレッスンに通った。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJとして活動。2017年以降はソロ歌手として日韓で多方面に活動しており、L’Arc～en～CielのHYDEや城田優、Mattなど、日本の著名人とも親交が深い。2023年に芸能事務所iNKODEエンターテインメントを設立し、2024年10月にデビューした8人組ガールズグループSAY MY NAMEのプロデュースを務めている。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。

