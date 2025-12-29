「さすがメインボーカル」SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、“ソングスイッチ”動画公開！歌唱力に称賛の声 | RBB TODAY

SEVENTEENのメインボーカル、ドギョム×スングァンの卓越した歌唱力が改めて注目を集め、2人の1stミニアルバムへの期待が高まっている。

ドギョム×スングァンは、12月26日・27日にSEVENTEENの公式YouTubeおよびSNSを通じて、お互いのソロ曲を入れ替えて歌う、いわゆる“ソングスイッチ”動画を公開した。スングァンは『Happy Virus（DK Solo）』、ドギョムは『Raindrops（SEUNGKWAN Solo）』をそれぞれ披露した。

スングァンは、持ち味であるハスキーなボーカルと落ち着いた感性で『Happy Virus（DK Solo）』を再解釈した。「一番大切なあなたの笑顔を守りたい」というメッセージが彼の温かな歌声と重なり、聴く人の心を包み込む。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）ドギョム、スングァン

ドギョムは、圧倒的な声量と豊かな表現力で『Raindrops（SEUNGKWAN Solo）』を見事に歌い上げた。静かな導入部から力強く伸びるサビへと続くコントラストによって、楽曲が持つ切ない感情を一層際立たせている。

それぞれのカラーで再解釈された音楽からは、原曲とはまた違った魅力が感じられる。特別な音響機材を使用しなくても完璧なライブを披露し、「さすがメインボーカル」と称賛の声が相次いだ。

ドギョムとスングァンは、14日に公開した『Die With a Smile』のカバー動画でも話題を集めた。非の打ち所のない歌唱力と繊細なテクニックが世界中の音楽ファンから高く評価され、同動画はYouTube韓国「デイリー人気ミュージックビデオ」（12月15日付）で4位を記録し、グローバルチャートでも50位にランクインした。

ドギョム×スングァンは、来年1月12日午後6時に1stミニアルバム『Serenade』をリリースする。本作は、倦怠やすれ違い、そして新たな始まりまで、出会いと別れの間にあるすべての過程を、感性豊かなストーリーテリングで描いた作品だ。アルバム名には「夜に歌う愛の歌（Serenade）」という意味が込められている。

リリースに先立ち、「素戀（ソヨン）」「靑痕（チョンフン）」「COMPACT（コンパクト）」バージョンのオフィシャルフォトが順次公開され、冬の情緒あふれる新アルバムへの期待を高めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。

