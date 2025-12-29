2026年ドラマ主演スターたちが勢ぞろい！『2025 SBS演技大賞』超豪華ラインナップ発表 | RBB TODAY

授賞式『2025 SBS演技大賞』の超豪華プレゼンターラインナップが公開された。

12月31日午後8時50分から放送される『2025 SBS演技大賞』には、2026年のSBSドラマを牽引する話題作の主演俳優たちがプレゼンターとして登場し、SBSドラマラインナップの“バトンタッチ”を予告する。視聴者が心待ちにしてきた2026年SBSドラマの主演陣の顔合わせを一足先に見られる場となり、注目が集まっている。

まず、人間になりたくないMZ世代の九尾狐と自己愛が強すぎる人間のドタバタを描くファンタジーロマンス『今日から人間ですが』（原題）主演のキム・ヘユンとロモンが登場する。今作で新たな演技を見せるキム・ヘユンと、世界的なサッカー選手役で印象を残すロモンの組み合わせに期待感が高まっている。

続いて、幽霊が見える弁護士シン・イランと、エリート弁護士ハン・ナヒョンが、特別な依頼人たちの無念を法で晴らしていく不思議で温かい“恨晴らしアドベンチャー”『シン・イラン法律事務所』（原題）の主演ユ・ヨンソクも登場する。今作で“憑依された弁護士”という破格のキャラクターに挑むだけに、多彩な演技の振り幅を持つユ・ヨンソクの活躍に期待が集まる。

これと共に、キム・ボムの参加も注目を集めている。兼業の農夫マシュー・リーと重度の不眠症の人気ショーホストのタム・イェジンが昼夜を問わず出会いながら繰り広げられるロマンスコメディ『今日も売り切れました』（原題）でお茶の間復帰を予告しただけに、授賞式で見せる新たな姿にも関心が集まっている。

また、“信頼して見られる俳優”と評されるソ・ジソブ、チェ・デフン、ユン・ギョンホの新鮮な掛け合いにも注目が集まる。平凡な父親であり小市民として暮らしていたキム部長が、愛する娘を見つけるために、決して明かしてはならない自分の秘密をさらけ出し、娘を救うべくすべてを懸ける物語を描くドラマ『部長K』（原題）は、スペクタクルなアクション、痛快な男同士の友情、そして深い父性愛が渦巻く“新感覚・父親ユニバース”の誕生を予告している。

さらに、2026年の期待作で、世間知らずの財閥3世が強力班の刑事となり、「金には金、コネにはコネ」で事件を解決していくFLEX捜査劇『財閥×刑事2』からは、2人の主演アン・ボヒョンとチョン・ウンチェがプレゼンターとして名を連ねた。アン・ボヒョンと、新たにパートナーとして合流したチョン・ウンチェのコンビネーションを『2025 SBS演技大賞』で最も早く確認できる点にも好奇心が刺激される。ここに、シーズン1に続きシーズン2にも出演するカン・サンジュンとキム・シンビもプレゼンターとして登場し、さらなる楽しさを加える。

それだけでなく、実力一本で“医者とは何か”を証明しようとする医師“ドクターX”ケ・スジョンが、不正と腐敗にまみれた組織を“手術”する姿を描くメディカル・ノワール『ドクターX：白いマフィアの時代』（原題）で大胆な変身を予告したキム・ジウォンも出席し、授賞式を一層輝かせる予定だ。手術室の“狂犬”キャラクターになりきり、代替不可能な魅力を発揮するキム・ジウォンの活躍にも期待が高まっている。

最後に、最高視聴率17.7％を記録し、シーズン2として戻ってくる、離婚を“天職”とするスター弁護士チャ・ウンギョンの冷静かつ熱い人間味を描く法廷オフィスドラマ『グッド・パートナー~離婚のお悩み解決します~2』のピョ・ジフンとチ・スンヒョンもプレゼンターとして登場し、授賞式の雰囲気をさらに盛り上げる予定だ。

さらに、『2024 SBS演技大賞』で大賞を受賞したチャン・ナラもプレゼンターとして参加を予告し、期待感を高めている。多くの視聴者の支持を得た作品だけに、シーズン2にも大きな関心が寄せられている。

なお、2026年のSBSドラマを牽引するキム・ヘユン、ロモン、ユ・ヨンソク、キム・ボム、ソ・ジソブ、チェ・デフン、ユン・ギョンホ、アン・ボヒョン、チョン・ウンチェ、カン・サンジュン、キム・シンビ、キム・ジウォン、チャン・ナラ、ピョ・ジフン、チ・スンヒョンら超豪華プレゼンター陣が参加する「2025 SBS演技大賞」は、12月31日（水）午後8時50分から生放送で開催される予定だ。

