誰!? と二度見するレベル…元EXO・タオ、結婚後に体重“90kg”に！「妻の料理が美味しくて」 | RBB TODAY

EXOの元メンバー・タオが、結婚後に体重が約90kgになったことを明かした。

12月28日、中国メディアの報道によると、タオは最近放送された中国のバラエティ番組に出演し、自身の現在の体重が90kgほどになったと告白し、注目を集めた。

タオは今年10月、SMルーキーズ出身のシュー・イーヤンと結婚し、中国・海南省で豪華な結婚式を挙げた。結婚後には、フェイスラインがふっくらした近況が伝えられ話題になっていた。

（写真＝SNS）

番組内でタオは、就寝中にズボンも履けないまま突然スタッフに呼び出されるというドッキリに遭遇。驚いたタオは「僕、重いよ。90kgだから！」と声を上げ、笑いを誘った。これを見ていた出演者たちは「太ったね」とからかい、「結婚すると“幸せ太り”するって本当なんだ？」と問いかけた。

タオは「実はちゃんと管理もしていて、少しは減量もした。そんなに太っているわけではない」と説明しつつも、部屋に戻って鏡を見ながら自分をチェックするシーンが放送され、笑いを誘った。

その後、ライブ配信でも体重について言及し、「妻が作ってくれる料理がとても美味しくて、とても幸せだからこうなった」と率直に打ち明け、大きな反響を呼んでいる。

なお、タオとシュー・イーヤンはともにSMエンターテインメント出身という共通点を持つ。現在は中国のロングタオエンターテインメントに所属している。タオは2012年にEXOのメンバーとしてデビューしたが、2015年に脱退して以降は中国を拠点に活動している。

シュー・イーヤンは、2014年にSMエンターテインメント練習生として入社し、2016年にはaespaのニンニンとともに『MY SMT』に出演。2018年にSMを退所後は中国を中心に活動を続け、複数のオーディション番組にも挑戦してきた。

（記事提供＝OSEN）

