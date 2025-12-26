ダイエットの秘訣はクォン・ウンビと撮った1枚のツーショット？ ますます美しくなった歌手イ・ヨンジが話題 | RBB TODAY

“ウォーターボムの女神”と呼ばれる歌手クォン・ウンビとのツーショットをきっかけに、ダイエットを始めた歌手イ・ヨンジが秘訣を明かした。

YouTubeチャンネル「CharlesEnter」には最近、「失われた私の姉妹、イ・ヨンジ」というタイトルのコンテンツが公開された。

この動画でイ・ヨンジは、ダイエットをした理由を率直に語り、注目を集めた。

イ・ヨンジは「『歌謡大典』のときにクォン・ウンビさんと一緒に写った写真を見たか。お姉さん（クォン・ウンビのこと）もソロで、私もソロだから、エンディングステージで隣に一緒に立とうということになった」と説明し、クォン・ウンビと並んで写ったエンディングステージの写真を公開した。

写真を見せる前には「驚かないでほしい」と念を押す場面もあった。

公開された写真には、『歌謡大典』のエンディングステージで並んで立つイ・ヨンジとクォン・ウンビの姿が収められていた。白と黒で対照的な衣装を着た2人は体格差が大きく、視線を引いた。

イ・ヨンジはロングストレートヘアに華やかな装飾が加えられた白い衣装とロングブーツを着用し、モデルのような高身長を誇っていた。一方、クォン・ウンビは比較的小柄な体格に黒い衣装をまとい、より華奢に見えた。

イ・ヨンジはこの写真を見せながら、「正直、これはおかしくないか。ウンビさんは本当に小さくて大切な存在なのに、私は何というか…。1人は小さくて、1人は大きすぎる。時間を戻せるなら、絶対にウンビ姉さんの隣には立たない」と語った。

実際、イ・ヨンジの身長は175cm、クォン・ウンビは159cmとされている。体格差だけでなく身長も16cmの差があるため、相対的にイ・ヨンジがより大きく見えたのである。

クォン・ウンビとのツーショットについて複雑な思いを吐露していたイ・ヨンジだが、最近は大きく変わったビジュアルで話題を集めている。

12月23日には、SNSに「今これを上げるつもりじゃなかったけど、とりあえずメリークリスマス」というメッセージとともに、新しいプロフィール写真を公開した。歌手ヤン・ヒウンは「どうしてこんなにきれいなの」と、イ・ヨンジの美貌を称賛した。

明るく笑う姿が収められた写真で、イ・ヨンジは清楚で愛らしい魅力を放っていた。何より、ダイエットと継続的な自己管理によって以前とは異なるビジュアルが目を引いた。華奢な体つきとすらりと引き締まったラインで美しくなった姿を披露したイ・ヨンジだった。

その変化は、かつての“ツーショットの衝撃”を忘れさせるものだった。

