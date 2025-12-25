“女性問題の疑惑”が影響？日本ドラマに出演予定のイ・イギョン、バラエティ番組MCを一時降板へ | RBB TODAY

俳優イ・イギョンが、韓国Eチャンネルのバラエティ番組『勇敢な刑事たち4』（原題）を一時降板する。

『勇敢な刑事たち4』の制作陣は12月24日、「MCとして頼もしい役割を担ってきたイ・イギョンさんが、しばらくの間、個人的な事情により『勇敢な刑事たち4』のMCを離れる予定です」と公式に発表した。

続けて制作陣は、「今後数週間、『勇敢な刑事たち4』にはさまざまなゲストの方々が出演する予定です」と付け加えた。

これに先立ちイ・イギョンは、女性問題に関する疑惑がオンライン上で拡散したことを受け、その流布者に対して法的対応の方針を明らかにしていた。この過程で、MBCのバラエティ番組『撮るなら何する？』を降板し、制作陣から「降板するよう圧力があった」と発言し、別の論争へと発展した経緯もある。

なお、イ・イギョンは、来年1月26日から放送される中村倫也主演のTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』に出演する予定だ。

◇イ・イギョン プロフィール

1989年1月8日生まれ、ソウル出身。2012年の映画『白夜』でデビュー。ドラマ『ゴー・バック夫婦』『ウラチャチャ!?～男女6人恋のバトル～』『ジャスティス－検法男女－』など数多くの作品に出演。特に『私の夫と結婚して』では、主人公を苦しめる“最低な夫”を見事に演じて話題に。バラエティ番組でも活躍し、歌手としてもヒット曲『定時退勤』を徳永ゆうきとコラボするなど、マルチな才能を見せている。

